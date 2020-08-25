Михаил Мишустин подписал "классные" распоряжения

Согласно новым документам за подписью премьер-министра из бюджета будет выделено на разные цели около 30 миллиардов рублей

Премьер-министр России Михаил МИШУСТИН подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на ежемесячные выплаты классным руководителям. Согласно распоряжению на эти цели будет выделено 212,8 млн рублей.

Напомним, решение о выплатах было принято по поручению Президента России Владимира ПУТИНА. Величина вознаграждения учителю составит 5 тыс. рублей в месяц. При этом за педагогами сохранятся ранее установленные региональные компенсации. Как сообщалось ранее, допфинансирование потребовалось в связи с тем, что преподавателей, которые исполняют такие обязанности, с 1 сентября станет еще больше. Всего на эту меру поддержки в нынешнем году направят 24,73 млрд рублей. Надбавка поддержит классных руководителей и учителей, готовых принять на себя дополнительную нагрузку.

Кроме того, председатель правительства подписал еще одно «школьное» распоряжение. Это распоряжение касается обновления парка школьных автобусов в регионах. На эти цели будет направлено 5 млрд рублей.

Как сообщается, планируется закупить не менее 2100 единиц техники. Значительная часть будет использоваться в сельской местности и отдаленных районах, там, где ребятам сложно и далеко добираться до школ.

Также решение поддержит отечественных автомобилестроителей, поскольку поставщиками станут российские производители, которые получат новые заказы от государства.

Напомним, что во второй декаде августа Михаил Мишустин посетил Дальний Восток с весьма насыщенным визитом. Одной из многочисленных тем, которыми интересовался премьер-министр, было состояние сферы образования в регионе. В частности, он интересовался состоянием школ, строительстве новых объектов образования и зарплатах учителей. Это позволило более яснее представить ситуацию в этой важной сфере.