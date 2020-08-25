www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 74.51 р. 100 JPY: 70.11 р.
EUR: 88.06 р. 10 CNY: 10.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Экономика
Распечатать

Михаил Мишустин подписал "классные" распоряжения

25 Августа 2020, 18:26 | Дальний Восток
Согласно новым документам за подписью премьер-министра из бюджета будет выделено на разные цели около 30 миллиардов рублей
 
Премьер-министр России Михаил МИШУСТИН подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на ежемесячные выплаты классным руководителям. Согласно распоряжению на эти цели будет выделено 212,8 млн рублей.
 
Напомним, решение о выплатах было принято по поручению Президента России Владимира ПУТИНА. Величина вознаграждения учителю составит 5 тыс. рублей в месяц. При этом за педагогами сохранятся ранее установленные региональные компенсации. Как сообщалось ранее, допфинансирование потребовалось в связи с тем, что преподавателей, которые исполняют такие обязанности, с 1 сентября станет еще больше. Всего на эту меру поддержки в нынешнем году направят 24,73 млрд рублей. Надбавка поддержит классных руководителей и учителей, готовых принять на себя дополнительную нагрузку.
 
Кроме того, председатель правительства подписал еще одно «школьное» распоряжение. Это распоряжение касается обновления парка школьных автобусов в регионах. На эти цели будет направлено 5 млрд рублей.
 
Как сообщается, планируется закупить не менее 2100 единиц техники. Значительная часть будет использоваться в сельской местности и отдаленных районах, там, где ребятам сложно и далеко добираться до школ.
 
Также решение поддержит отечественных автомобилестроителей, поскольку поставщиками станут российские производители, которые получат новые заказы от государства.
 
Напомним, что во второй декаде августа Михаил Мишустин посетил Дальний Восток с весьма насыщенным визитом. Одной из многочисленных тем, которыми интересовался премьер-министр, было состояние сферы образования в регионе. В частности, он интересовался состоянием школ, строительстве новых объектов образования и зарплатах учителей. Это позволило более яснее представить ситуацию в этой важной сфере.
 
 
Автор:
Теги: мишустин  бюджет 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]