Премьер-министр: "На Дальнем Востоке проведем генеральную уборку"

Премьер-министр России Михаил Мишустин завершил свой визит в Дальневосточный федеральный округ

Новая государственная политика в отношении Дальнего Востока уже привела к росту промпроизводства и инвестиций. Для более динамичного развития региона федеральный центр готов принимать дополнительные меры, в том числе в сфере жилья и энергетики. Таковы основные итоги визита в Дальневосточный федеральный округ премьер-министра Михаила МИШУСТИНА.

Глава кабмина провел все запланированные встречи, предложил провести на Дальнем Востоке «генеральную уборку» и сообщил, что в ближайшее время правительство утвердит программу развития этого федерального округа. Но вспомним вкратце хронологию визита.

Анадырских огурчиков не желаете?!

Свою поездку по региону Михаил Мишустин начал с Чукотки. В четверг, 13 августа, он прибыл в столицу Чукотского автономного округа Анадырь. Тем для обсуждения здесь было много: от поддержки медиков до помощи сельхозпроизводителям. Без внимания не остался никто.

Крайний Север встретил премьер-министра крайне тепло в буквальном смысле. Знакомство с Чукоткой Мишустин начал с теплицы.

Анадырь - самый восточный город России. Климат здесь субарктический, морской, суровый. Средняя температура в июле - +11 градусов. Поэтому, чтобы здесь вырастить овощи, нужна капитальная теплица.

Урожай здесь собирают неплохой — в прошлом году восемь тонн огурцов и зелени. Сейчас производство расширяется, и тогда сборы планируют увеличить до 27 тонн. Для города, в котором 16 тысяч жителей и в который почти все надо завозить, это важно.

«Огурец стоит, если мы отдаем в социалку, прежде всего идет на детские сады и школы, по 385 рублей, а в розницу у меня в магазинах 485 рублей. При этом завозные - от 680», - рассказывает предприниматель Наталья МАКАТРОВА.

«То есть экономика здесь есть. Получается, что завозные невыгодно, хотя многие рассуждали о том, что лучше завозить, не делать», - отметил премьер-министр.

Мишустин подчеркнул, что подобные проекты необходимо поддерживать и, обращаясь к стоявшему рядом министру финансов Антону Силуанову, добавил, что надо рассмотреть субсидирование процентной ставки по кредитам.

Из передовой теплицы в передовую больницу. Мишустин, осмотрев отделение МРТ, признался, что не ожидал увидеть столь современную и хорошо оснащенную клинику, на уровне столичных медицинских центров. Но оборудование - это половина дела. Главное - кто на аппаратуре работает.

«Очень важно, чтобы врачи, когда они приезжают на Чукотку, находили здесь свою вторую родину, могли здесь качественно работать, получить все необходимые условия для жизни и получить возможность профессионального совершенствования», - подчеркнул Михаил Мишустин.

Вопросы социально-экономического развития региона премьер-министр обсудил на встрече с губернатором Чукотского автономного округа Романом КОПИНЫМ. Затем состоялось заседание в расширенном составе. Главная тема - строительство Баимского горно-обогатительного комбината.

Еще один крайне важный вопрос для Чукотки - тарифы на электроэнергию. Премьер-министр провел сеанс связи с плавучей атомной теплоэлектростанцией «Академик Ломоносов». Она была введена в эксплуатацию в мае и стала 11-й АЭС в России и самой северной в мире.

Камчадалам – доступное и крепкое жильё

В Камчатском крае главным вопросом, который премьер обсуждал с властями региона и жителями полуострова, была проблема жилья.

«В повестке также вопрос, который мы затрагивали во время поездки на Дальний Восток, на Камчатку, – о переселении из непригодного жилья. Нужно сделать всё возможное, чтобы люди могли жить в нормальных условиях, а не в разваливающихся зданиях», - подчеркнул премьер на заседании правительства уже после возвращения из ДФО.

А на встрече с Мишустиным врио губернатора Камчатского края Владимир СОЛОДОВ обратил его внимание на то, что «в целом жилой фонд на Камчатке, особенно в Петропавловске, находится в катастрофической ситуации. Более 1148 объектов признаны недостаточными по сейсмике». Солодов попросил учесть особую сейсмическую опасность региона и рассмотреть вопрос о приоритетном выделении федеральных денег.

Магадан будут разогревать. Экономически

Благовещенск — последняя точка в поездке Михаила Мишустина по Дальнему Востоку. Сюда он прибыл из Магадана. Там речь шла тоже о строительстве и развитии инфраструктуры — в регионе это слабое звено.

«Грустно. Красота какая вокруг! Но что это разве на порт похоже? Это на кладбище кораблей похоже! Мы знаем, что можно двумя способами накормить: либо дать удочку, либо дать рыбу. У меня впечатление, что здесь и удочки есть, и рыба есть, а результат какой-то совсем грустный», — посетовал глава правительства.

В Магадане нет своей ремонтной базы судов, чтобы обслуживать их рыбакам приходиться перегонять аж во Владивосток — колоссальная трата времени и ресурсов, месяц туда, месяц обратно. А чтобы восстановить ремонтные доки в Магадане, для начала нужно убрать из акватории порта больше трех десятков затонувших кораблей.

Из порта Михаил Мишутстин поехал в областной онкологический диспансер, где ведется реконструкция одного из корпусов, премьер поручил выделить на это дополнительные средства. Также он побеседовал с медиками, для которых по-прежнему главным вызовом остается борьба с коронавирусом.

После этого премьер провел встречу с губернатором Магаданской области — говорили о состоянии жилого фонда. Уже к следующему году программа по сносу ветхого жилья будет полностью выполнена.

Амурские волны инвестиций

В заключительный день большой поездки по регионам Дальнего Востока премьер-министр России Михаил Мишустин провел заседание правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) с участием губернаторов и федеральных министров. Перед началом работы глава кабмина по видеосвязи дал старт строительству Амурского газохимического комплекса.

Напомним, что в рамках проекта будет создано порядка 1000 новых рабочих мест. Планируемый срок завершения строительства - 2024 год. "Это крупнейший инвестиционный проект, один из крупнейших в стране. Он имеет стратегическое значение для газовой отрасли, для всей страны, - отметил Мишустин. - Запуск этого производства - это мощные инвестиции в будущее".

Её богу, мост!

В Амурской же области премьер-министр осмотрел принципиально важное для всего обширного региона сооружение - мост, который соединяет Благовещенск с Китаем. Длина - больше километра, и это настоящая тропа для развития экономики. Конструкция - само воплощение инновационных технологий, от одного вида дух захватывает.

Идеальное дорожное покрытие, массивные сваи и современный дизайн. Мост, соединяющий напрямую два приграничных города - наш Благовещенск и китайский Хэйхэ - полностью готов. Премьер-министр под проливным дождем осмотрел мост и поблагодарил строителей за работу.

«Мы, когда подлетали к Благовещенску, видели этот мост. И на вертолете облетели его. Уникальная конструкция, красивая, инновационная. Гордость охватывает за такое строение», - сказал глава правительства.

Премьер прошелся по коридорам

Длина нового моста чуть больше километра, но его значение в первую очередь отобразится на развитии экономики. С момента подписания документов о строительстве моста через реку Амур до окончания работ прошло пять лет. Пока движения по мосту нет, границы закрыты. Но оно откроется в ближайшее время. А когда именно - покажет и эпидемическая ситуация. Но оказалось, что не только пандемия мешает эффективной работе таможенных и пограничных пунктов пропуска. Премьер потребовал, чтобы после отмены карантина они заработали в полном объеме.

«Только четыре из 58 переходов более или менее в приличном состоянии, остальные не готовы. Смысл труда рабочих и людей, которые на сегодняшний день построили этот мостовой переход, теряется, если у нас нет фактически на сегодняшний день нормальных переходов», - отметил Михаил Мишустин.

«Минтрансу просто надо более внимательно относиться к транспортной инфраструктуре, а поскольку строительство пунктов пропуска сейчас на временной основе, то, соответственно, и сокращается объем грузооборота», - заметил глава Минфина Антон Силуанов.

«Прошу по приезду рассмотреть эффективность работы, связанной с погранпереходами вообще, честно говоря, я не ожидал этого», - отметил премьер-министр.

Абсолютный приоритет

Подводя итоги поездки большой правительственной команды по четырем регионам Дальнего Востока, глава кабмина отметил, что в каждом из них есть "свои уникальные возможности, свои точки роста". "Развитие Дальнего Востока России президент объявил нашим национальным приоритетом. И по поручению главы государства, вы знаете, правительство дорабатывает сегодня национальную программу социально-экономического развития региона до 2024 года и на перспективу до 2035 года. В ближайшее время этот документ будет утвержден", - проинформировал премьер. Одним из результатов новой государственной политики в регионе стал рост промышленного производства, который более чем в два с половиной раза опережает средние показатели в стране, отметил Мишустин. Оживился и инвестиционный климат. "С государственной поддержкой в течение последних пяти лет были запущены почти 2,5 тыс., а если точно - 2435 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 4 трлн рублей. Создано более 180 тыс. рабочих мест", - подчеркнул он.

"Есть, к сожалению, и свои трудности, которые требуют решений", - продолжил премьер. "В этом федеральный центр будет оказывать помощь не только Чукотке, Камчатке, Магаданской и Амурской областям, где мы ситуацию видели своими глазами, но и, конечно, всем субъектам Российской Федерации, которые входят в Дальневосточный округ", - сказал Мишустин.

По одной из программ решение было принято на месте. Речь идет о "Дальневосточной ипотеке". Сейчас кредит под 2% годовых на приобретение нового жилья в ДФО могут получить молодые семьи и участники программы "Дальневосточный гектар". Уже заключено около 9,5 тыс. договоров на общую сумму более 33 млрд рублей. Программа рассчитана на весь федеральный округ, но по факту работает не во всех регионах. Как рассказал на встрече ее участников с премьер-министром глава Минвостокразвития Александр КОЗЛОВ, в Магаданской области и на Чукотке нет рынка первичного жилья, а большая часть территории - сельская местность. В итоге жители не могут получить льготный кредит. Он предложил распространить программу на вторичное жилье.

"Раз все такие предложения высказывают, я считаю, надо поддержать", - ответил глава правительства России. "Договорились. Мы тогда оформим все документы, соответствующие изменения внесем в нормативную базу", - добавил он.

По мнению Александра Козлова, льготные условия ипотечного кредитования могли бы действовать в двух регионах временно, например, пару лет - пока там не развернется строительство новых домов. При этом министр уточнил, что речь идет только о сельской местности. По итогам совещания глава ведомства дал поручение определить перспективные земельные участки для комплексной застройки по программе "Дальневосточной ипотеки". По словам Козлова, желающих ее получить - 47 тыс. человек, это втрое превышает объем предложения на первичном строительном рынке.

В уточнении нуждается и программа газификации региона, заявил в ходе заседания правительственной комиссии замглавы Минэнерго Павел СОРОКИН. По его словам, уровень обеспеченности газом в целом по стране сейчас составляет 70%, а на Дальнем Востоке - всего 17%. Сорокин предложил органам исполнительной власти ДФО совместно с "Газпромом" и при поддержке Минэнерго до 1 декабря актуализировать региональную программу газификации.

Кроме того, ведомство подготовило законопроект о выравнивании тарифов на электроэнергию в ДФО до 2028 года. По словам Сорокина, документ вскоре будет внесен в Госдуму.

Инфраструктурные проекты стали одной из тем двусторонних встреч Михаила Мишустина в ходе поездки на Дальний Восток. В частности - с врио губернатора Хабаровского края Михаилом ДЕГТЯРЕВЫМ. Премьер поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в 2021 году. Он также он поддержал выделение дополнительных средств на завершение второго и третьего этапов инженерной защиты Комсомольска-на-Амуре.

Глава кабмина поинтересовался ходом работы над реализацией социально-экономической программы Хабаровского края. "В этой связи уже есть ряд предложений, согласованных с министерствами, по которым мы движемся. Это, в частности, обманутые дольщики - решение вопросов. Выравнивание тарифов. Край большой, северная территория", - ответил Михаил Дегтярев. Он также сообщил о создании народного совета при губернаторе, куда пригласят представителей общественности, в том числе тех, кто "выражает несогласие с некоторыми действиями власти". "Диалог налаживается", - резюмировал врио главы региона.

Руководители и жители дальневосточных регионов во время визита премьера также высказали множество предложений, касающихся развития рыболовства, дорог, газификации, пограничных пунктов и энерготарифов.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.