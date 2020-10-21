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Светлана Морозова: социальной политике в Приморье уделяют особое внимание

21 Октября 2020, 21:21 | Дальний Восток

В 82-ую годовщину со дня основания Приморья эксперты анализируют ключевые точки развития края

В Приморье продолжают отмечать 82-ую годовщину со дня основания региона. К торжественной дате власти пришли с внушительным перечнем достижений. Особого внимания заслуживает социальная политика регионального правительства.

За последние годы в крае принято немало инициатив, направленных на поддержку семей.

«С 2019 года семьям при рождении первого ребенка предоставляется единовременная выплата из федерального бюджета. Размер выплаты в 2020 году – почти 28,9 тысяч рублей. По предложению губернатора Олега Кожемяко вместе с единовременной выплатой на первого ребенка мамам от 18 до 25 лет оформляют краевую доплату, чтобы в сумме молодая семья получала 50 тысяч рублей. Принят единый закон, поддерживающий многодетные семьи, в котором собраны все выплаты прошлых лет и новые меры социальной поддержки», — рассказала председатель Совета почётных граждан Владивостока Светлана МОРОЗОВА.

Так, многодетные семьи в Приморье получают пять тысяч рублей на приобретение школьной формы, две с половиной тысячи — на проезд, лекарства, посещение учреждений культуры. Законом предусмотрена компенсация 50% расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, 100% расходов на оплату взноса на капитальный ремонт. Введена компенсация на занятия детей спортом. Семьи, где больше шести детей, имеют право на выплату на приобретение автомобиля.

Не забыли в крае и про поддержку инвалидов. С 2020 года инвалидам I группы, а также детям-инвалидам, предоставляется услуга «Социальное такси»: поездки к социальным объектам компенсируются в полном объёме. А лица, осуществляющие уход за инвалидами, с 2020 года начали получать «зарплату» от государства — почти 14 тысяч рублей.

Отметим, поддержка социально незащищённых слоёв населения — важная часть работы губернатора Олега Кожемяко. За последние два года в крае запустили немало социальных инициатив: карта «Приморец», выплаты «детям войны», создание ресурсных центров для инвалидов и многое другое.

 

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Теги: поддержка  социальная политика  семьи  общественная деятельность 



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