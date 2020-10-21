www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 77.78 р. 100 JPY: 73.68 р.
EUR: 91.56 р. 10 CNY: 11.64 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Виктор Пинский: "Сами решим все проблемы"

21 Октября 2020, 09:14 | Дальний Восток

Теплые слова он опубликовал в своем «Инстаграме»

Приморский край отмечает 82-летие со дня своего основания. Депутат Госдумы, член думского комитета по Госстроительству и законодательству Виктор Пинский каждый год поздравляет регион и его жителей со знаменательной датой. Этот год не стал исключением. Политик опубликовал поздравление на собственной страничке в «Инстаграм». Об этом сообщает «Золотой Рог».

Красной нитью через все поздравление шла мысль, что жители приморья – уникальные люди, которые могут справиться с любыми сложностями.

«Приморцы живут с ощущением, что они особенные. И это так. Есть общие черты. Например, мы ценим свободу, больше, чем комфорт. Нас не пугают трудности. Мы знаем, что они будут, всегда внезапно, но мы сами с ними справимся. Не будем ждать, что кто-то сделает что-то за нас. Сами решим все проблемы. У нас всегда есть свое мнение по каждому вопросу, и мы не боимся его высказывать. А так и надо. Потому что мы сами точно знаем, что нам нужно, чтобы продолжать жить в нашем прекрасном крае, любить и беречь его», - написал он в социальной сети.

К поздравлению он прикрепил две красивых фотографии. Одна – с видом на Спортивную набережную, сделанная с вод Амурского залива, а другая – закат на мысе Бурный во Владивостоке.

«Мы знаем, что нам очень повезло - родиться и жить в Приморье. Приморью - 82! Поздравляю всех жителей края с нашим днём. С 20 10 2020, друзья! На фото - лучший пейзаж и лучший цвет из всех возможных», - добавил к теплым поздравительным словам Виктор Пинский.

 

Автор:
Теги: Пинский  поздравление  приморье  госдума 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews