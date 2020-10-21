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Виктор Пинский: "Сами решим все проблемы"
Теплые слова он опубликовал в своем «Инстаграме»
Приморский край отмечает 82-летие со дня своего основания. Депутат Госдумы, член думского комитета по Госстроительству и законодательству Виктор Пинский каждый год поздравляет регион и его жителей со знаменательной датой. Этот год не стал исключением. Политик опубликовал поздравление на собственной страничке в «Инстаграм». Об этом сообщает «Золотой Рог».
Красной нитью через все поздравление шла мысль, что жители приморья – уникальные люди, которые могут справиться с любыми сложностями.
«Приморцы живут с ощущением, что они особенные. И это так. Есть общие черты. Например, мы ценим свободу, больше, чем комфорт. Нас не пугают трудности. Мы знаем, что они будут, всегда внезапно, но мы сами с ними справимся. Не будем ждать, что кто-то сделает что-то за нас. Сами решим все проблемы. У нас всегда есть свое мнение по каждому вопросу, и мы не боимся его высказывать. А так и надо. Потому что мы сами точно знаем, что нам нужно, чтобы продолжать жить в нашем прекрасном крае, любить и беречь его», - написал он в социальной сети.
К поздравлению он прикрепил две красивых фотографии. Одна – с видом на Спортивную набережную, сделанная с вод Амурского залива, а другая – закат на мысе Бурный во Владивостоке.
«Мы знаем, что нам очень повезло - родиться и жить в Приморье. Приморью - 82! Поздравляю всех жителей края с нашим днём. С 20 10 2020, друзья! На фото - лучший пейзаж и лучший цвет из всех возможных», - добавил к теплым поздравительным словам Виктор Пинский.
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