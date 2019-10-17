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На Дальнем Востоке ушел в отставку губернатор
Эксперты: регион с момента своего создания считается «мертвым» и его давно пора ликвидировать
Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь покинет должность в связи с осенней ротацией глав российских регионов, решение уже принято, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
По словам одного из собеседников издания, у политика стабильно низкие рейтинги. Другой источник отметил, что Еврейская автономная область — депрессивный регион, и низкие рейтинги у руководителей не являются сюрпризом. Однако, если господина Левинталя оставят на его посту, Кремль тем самым покажет, что «пусть там все умирает и дальше». Губернатор при этом сам не стремился руководить регионом еще один срок, говорят источники.
Напомним, о возможной отставке Александра Левинталя раньше говорили и собеседники “Ъ”. По словам одного из источников, его преемником может стать сенатор Ростислав Гольдштейн.
Кстати, уже не раз высказывалась идея о ликвидации ЕАО через поглощение его Хабаровским краем, в состав которого автономия входила во времена СССР. Поскольку давно исчезла политическая необходимость существования такого образования, а экономически ЕАО всегда была откровенным балластом, то в последнее время все чаще стали поговаривать о ее ликвидации. В самом деле, огромное число положенных области «по штату» федеральных и региональных чиновников, контролеров, силовиков и пр. обходятся в миллиарды рублей, но именно госаппарат, по сути, является «градообразующей отраслью». Правда, несмотря на то, что еврейское население составляет здесь символическую величину, но Москва боится, что ликвидацию советского рудимента могут использовать в своих интересах некоторые силы. В том числе и на международной арене. Кроме того, избрание в Хабаровском крае губернатором выходца из ЛДПР также заставило притормозить реализацию идеи с возможным объединением территорий. Усиливать регион, контролируемый не «партией власти» никто не будет.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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А по сложившейся традиции потом я так думаю судить