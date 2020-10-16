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Во власти нужны лоббисты от территорий- сенатор Людмила Талабаева
Член совета федерации ФС РФ от Законодательного собрания Приморского края Людмила Талабаева защищает интересы родного Приморья на федеральном уровне на протяжении нескольких лет. Основными темами для её работы стали развитие рыбопромышленности края и лесопользования.
В своем интервью деловому изданию «Золотой Рог» она рассказала о важности эффективного представителя региона в Совете Федерации и о итогах своей последней рабочей поездки по Приморью.
Людмила Заумовна, состоялся Ваш очередной визит в Находку. Каким сейчас Вы видите город?
- Важно, что в этом году Находка наконец-то перестала быть «анклавом» в политической жизни Приморья. Это стало результатом грамотной кадровой работы губернатора. Что отразилось и на результатах выборов в городе, на том, как жители единодушно поддержали предложенные инициативы Президента, и выбирали депутатов городской думы.
Тем не менее, проблемы в Находке остаются? Какие основные вы можете назвать со времени вашего последнего визита?
- Я считаю, что городские власти знают комплекс проблем города, нащупали основные болевые точки и составили план их решения. Причем занимаются этим в тесной связке с краевой властью и нами.
Для меня особенно важно, что невооруженным взглядом видны изменения в работе угольных портов Находки. Что остались в прошлом времена «варварской» перевалки. Я была в числе инициаторов перехода к цивилизованному ведению этого бизнеса и началу применения портовиками наилучших доступных технологий в своей работе. Потому что закрывать порты нельзя, это рабочие места и достойная заработная плата для тысяч жителей Находки и их семей. При этом от пыли не должны страдать и жители.
Сегодня мы видим, что на нескольких предприятиях технологии по пылеподавлению успешно внедрены. И работа по дальнейшему снижению пыления при перевалке продолжается: строятся крытые навесы, вагоноопрокидыватели. В свою очередь, мы, в ГосДуме и Совете Федераций переходим к уточнению термина «закрытая перевалка», который нигде формально не закреплен и не описан. Сейчас, совместно со специалистами Росприроднадзора, Роспотребнадзора, портовиками и нами, создаются поправки в федеральные законы описывающие, что такое закрытая, защищенная перевалка и формируется конкретный перечень необходимых технологий, которые обязаны применять портовики в своей работе. Чтобы от населения не было жалоб на пыль. Это станет основной повесткой для депутатов и сенаторов следующего созыва Парламента.
На встрече с депутатами думы города вы кратко упомянули о своей работе, можете поделиться более подробно самым основным?
- Прежде всего хочу отметить, что я являюсь представителем Приморского края и вся работа в Совете Федераций всегда идет в согласованной позиции с губернатором и депутатами краевого парламента. Важно, что все инициативы необходимы, актуальны и направлены на развитие именно нашего региона. Это моя принципиальная позиция как сенатора. В числе основных законов, в разработке которых я принимала участие, это законы, касающиеся ключевых видов экономики в Приморье – лесной и рыбодобывающей.
Считаю, что на сегодняшний день принимаемые меры в сфере сохранения лесов недостаточно эффективны. Причина - в несовершенстве лесного законодательства, изменения которого требуют большей оперативности. Нужно менять Лесной кодекс, необходимо изменить подходы к финансированию отрасли. Можно много решить при эффективном межведомственном взаимодействии.
В вопросе рыбодобычи члены Совета Федераций выступили против распределения не менее 50% квот добычи водных биоресурсов через аукционы, так как реализация этого предложения дестабилизирует рынок, приведет к банкротству наших дальневосточных участников и повлечет за собой рост цен на рынках.
На заседании рабочей группы мною также были подняты вопросы выполнения инвестпроектов по строительству рыбопромысловых судов и распределения квот на добычу глубоководных крабов. Обсуждались актуальные вопросы закрепления рыболовных участков для осуществления добычи анадромных видов рыб без проведения конкурсов в заявочном порядке сроком на 25 лет, распределение квот на добычу глубоководных крабов-стригунов на 2020 год.
В результате моих обращений и запросов Минсельхоз России в целях распределения квот добычи глубоководных крабов-стригунов и обеспечения освоения в полном объеме квот разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила организации и проведения аукциона в электронной форме по продаже права на заключение договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) краба, предоставленной в инвестиционных целях в области рыболовства, для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства и заключения такого договора». 28 сентября это постановление принято, что сохранит работу приморским компаниям и налоги в наш бюджет.
Одним из приоритетных в вашей работе является вопрос газификации Приморского края, расскажите, какие есть положительные сдвиги?
- По моей инициативе состоялось обсуждение вопросов газификации Приморья на заседание Совета по вопросам газификации регионов, так как переход на газ даст стимул для развития предприятий края, а также значительно снизит тарифы ЖКХ. Совместно с Агентством газоснабжения и энергетики Приморского края были подготовлены предложения, в числе которых расширение магистрального газопровода "Сахалин-Хабаровск-Владивосток", срочная реконструкция ГРС-1 города Владивостока с увеличением ее производительности, а также строительство ГРС-2 и объединение - "закольцевание" двух этих газораспределительных станций в единую систему газоснабжения столицы Приморья. Приоритет российского потребителя не должен подвергаться сомнению - в первую очередь, необходимо удовлетворить потребность в газе жителей нашей страны. Все предложения вошли в протокол заседания Совета «О газификации Приморского края».
Вы упомянули о тесной связке в работе с краевой и муниципальной законодательной властью. В чем видите роль депутатов Находкинской думы.
- Прежде всего хочу сказать, что в Находке много амбициозных, профессиональных и успешных политиков. Отдельно отмечу молодого депутата краевого ЗАКСа Всеволода Романова, которого отлично знаю еще по работе в партии «Единая Россия», куда я в свое время его рекомендовала.
Считаю хорошим показателем то, что сегодня депутаты краевой и находкинской думы и новая администрация работают совместно и ставят в приоритет успешность и благополучие территории. Это то, чего добивались и я, как сенатор, и губернатор Олег Кожемяко. Я давно работаю в политике, и могу точно сказать, что, когда все ветви власти работают в единой команде, это уже половина успеха для развития территории. Чтобы сюда заходили федеральные и краевые проекты, чтобы им было комфортно вести бизнес.
И хочу отметить, что не надо стесняться лоббировать интересы своей территории на разных ветвях власти. Я сама понимаю, что за каждым принятым на федеральным уровне законом, стоят люди, их карьеры и судьбы. Поэтому и депутатом, и новой администрации города необходимо продолжать лоббирование Находки. Я всю свою работу в Софете Федераций следила за Находкой и буду продолжать работать на развитие этого города. Поэтому и я хотела еще раз лично поблагодарить своих коллег, депутатов Законодательного Собрания и находкинской думы.
Сенатор вручила Благодарственнные письма за своей подписью первому заместителю председателя думы Олегу Серганову, депутатам гордумы Александру Мильченко, Антону Горбань, Анзору Авдадаеву, руководителю аппарата думы Ирине Борзенковой за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд в сфере законотворческой деятельности, личный вклад в развитие местного самоуправления. Особо поздравив с 75-летним юбилеем газету «Находкинский рабочий».
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