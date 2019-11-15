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Дальнему Востоку написали новую сказку

15 Ноября 2019, 16:51 | Дальний Восток

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики подготовило проект развития региона до 2025 года. В документе указаны основные направления с перспективой на 2035 год, он уже внесен в правительство.

Чтобы добиться их, надо не просто сделать огромный шаг вперед, а совершить настоящий марш-бросок, так как сначала Дальний Восток должен догнать среднероссийский уровень, а затем его обогнать. Зная все более печальные современные тренды, во все это откровенно не верится.

К примеру, рассмотрим цели национальной программы: остановить миграционный отток и увеличить численность населения до 8,3 млн человек; создать 450 тыс. новых рабочих мест до 2035 года; увеличить суммарный коэффициент рождаемости с 1,7 до 2,07; увеличить объем строительства жилья в 1,6 раза, до 3,9 млн кв. м в год; создать (!) региональную авиакомпанию. Программа также предполагает, что на Дальнем Востоке будет осуществлена реновация жилья, а строительство инженерной и социальной инфраструктуры - просубсидировано.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: экономика  население  демография 



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