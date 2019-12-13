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Путин отправил в отставку главу самого странного дальневосточного региона
Эксперты считают, что готовится слияние Еврейской автономии с одним из субъектов ДФО
Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской Автономной области Александра Левинталя. Этим же указом Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона». Отмечается, что Левинталь подал в отставку по собственному желанию.
Газета «Золотой Рог» ранее сообщала, о том, что губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь собирается покинуть должность. У политика были стабильно низкие рейтинги. Впрочем, на этой должности в ЕАО высоких рейтингов сложно добиться по понятным причинам.
Кстати, уже не раз высказывалась идея о ликвидации ЕАО через поглощение его Хабаровским краем, в состав которого автономия входила во времена СССР. Поскольку давно исчезла политическая необходимость существования такого образования, а экономически ЕАО всегда была откровенным балластом, то в последнее время все чаще стали поговаривать о ее ликвидации. В самом деле, огромное число положенных области «по штату» федеральных и региональных чиновников, контролеров, силовиков и пр. обходятся в миллиарды рублей, но именно госаппарат, по сути, является «градообразующей отраслью». Правда, несмотря на то, что еврейское население составляет здесь символическую величину, но Москва боится, что ликвидацию искусственного советского рудимента могут использовать в своих интересах некоторые силы. В том числе и на международной арене.
Между тем доктор политических наук Илдус Ярулин выразил удивление по поводу назначения Ростислава Гольдштейна врио губернатора Еврейской АО. По мнению эксперта, Гольдштейн «является представителем той самой команды, которая и привела область к тому бедственному положению, в котором она находится сегодня», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Я, признаться, удивлён этим назначением. Ведь на развитие области работает не один губернатор. Работает целая команда - депутаты Госдумы, сенаторы. Ростислав Гольдштейн долгое время был сенатором от ЕАО. Никаких успехов область за этот период не продемонстрировала. У меня остаётся стойкое ощущение, что вариант присоединения ЕАО к соседней Амурской области не остался в прошлом. Есть уверенность, что это рано или поздно произойдёт, а Гольдштейн нужен лишь для того, чтобы подготовить это объединение. Это не тот руководитель, который сможет исправить положение в беднейшем и несчастнейшем регионе Дальнего Востока. Возможно, он нужен просто для того, чтобы как-то успокоить народ в преддверии выборов 2021 года. Выборы губернатора ЕАО могут быть ознаменованы чередой скандалов. Хабаровские либерал-демократы не оставляют надежд повторить успех 2018 и 2019 года в Хабаровском крае, в ЕАО очень сильны коммунисты, они объединяют там протест. Будем наблюдать за ситуацией в ЕАО. Надежд на счастливый исход, на улучшение ситуации там, увы, не появилось», — сказал Илдус Ярулин.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года, комментируя возможную отставку губернатора ЕАО Александра Левинталя, Илдус Ярулин назвал её «решённым вопросом». Кандидатуру Ростислава Гольдштейна тогда эксперт назвал «несерьёзной», поскольку ЕАО нужен крепкий хозяйственник, а Гольдштейн таковым не является.
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