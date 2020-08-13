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Мишустин уже здесь
Премьер-министр начал рабочую поездку по Дальнему Востоку
Премьер-министр России Михаил Мишустин начинает свою поездку по отдельным регионам Дальнего Востока, в четверг он прибудет в Анадырь. Как сообщала ранее пресс-служба правительства, здесь Мишустин посетит несколько социальных и производственных объектов, пообщается с их сотрудниками и проведет встречу с губернатором Чукотского автономного округа Романом Копиным.
В целом "дальневосточное турне" главы правительства рассчитано почти на неделю, до 18 августа. После Чукотки он планирует также посетить Камчатку, Магаданскую и Амурскую области, сообщает ТАСС.
Следующий пункт этого маршрута - Петропавловск-Камчатский, где председатель правительства посетит социальные и производственные объекты, встретится с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым, проведет встречу с общественностью. Кроме того, в планах Мишустина на Камчатке - провести совещание по электроэнергетике и вопросам газификации Дальнего Востока. В Магадане Мишустин осмотрит социальные и инфраструктурные объекты города, пообщается с работниками, проведет встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.
В завершение своей поездки глава кабмина проведет в Благовещенске совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока о выполнении поручения президента по ускоренному развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО). Кроме того, как сообщали ранее в кабмине, на этом совещании также обсудят вопросы обеспечения сбалансированности региональных бюджетов. Помимо этого, Мишустин проведет в Благовещенске встречу с гражданами по вопросам реализации государственных программ "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека", осмотрит ключевые инфраструктурные и энергетические объекты, пообщается с их сотрудниками, проведет встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым. Также председатель правительства примет участие в церемонии запуска строительства нового предприятия.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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