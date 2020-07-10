Яровая, Рогозин, Котюков...

На посту главы дальневосточного региона могут оказаться весьма колоритные персонажи

В качестве кандидата на пост губернатора Хабаровского края околокремлевская тусовка и политологи прочат, к примеру, Яровую, Куранова, Бударгина, Котюкова и Рогозина.

Напомним, что по подозрению в участие в мафии и организации серии заказных убийств бизнесменов в начале двухтысячных годов в Хабаровском крае задержан губернатор Сергей Фургал.

Гала региона по данным следствия является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей, то есть ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и п.п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, п.п. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которого задержали 9 июля, не признает своей вины, сообщил РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников. СК предъявил чиновнику обвинения в покушении на убийство и организации убийств (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По словам Мельникова, сейчас Фургал один находится в двухместной камере в изоляторе временного содержания № 1 ГУМВД России по городу Москве (Петровка, 38). «Встретил он нас в светлом спортивном костюме в футболке с фамилиями сборной России по керлингу. На наш вопрос об условиях содержания ответил «на удивление тут вполне доброжелательно» (дословно), пища нормальная (макароны с рыбой и чай)», — сообщил секретарь.

Губернатор Хабаровского края рассказал членам ОНК, что давление на него не оказывали. По словам Мельникова, настроение у него «спокойное», «о какой-либо подавленности» речи не идет, однако Фургал обеспокоен тем, что в Хабаровской крае не назначен исполняющий обязанности губернатора.

Следствие считает, Фургала причастным к организации покушений на убийство и к убийствам предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004-2005 годах. Источник РБК, знакомый с материалами дела, уточняет, что речь идет об убийстве бывшего делового партнера Фургала Олега Булатова, а также бизнесмена Евгения Зори. Показания на губернатора края дал его деловой Николай Мистрюков, арестованный в 2019 году.

Выдвигавшийся от ЛДПР Фургал главой края в сентябре 2018 года. Во втором туре выборов он обошел кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта, набрав более 69% голосов.

Источники РБК говорили, что Фургала отправят в отставку в связи с утратой доверия президента. В Кремле заявили, что президент должен принять такое решение на основе материалов, которые ему предоставит следствие. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, когда это произойдет.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что задержание имеет политическую подоплеку и связно с успехами Фургала на посту губернатора. Его не будут исключить из партии, а фракция ЛДПР в Госдуме может сложить полномочия в знак протеста против случившегося.

Фото РБК.