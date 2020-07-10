Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Яровая, Рогозин, Котюков...
На посту главы дальневосточного региона могут оказаться весьма колоритные персонажи
В качестве кандидата на пост губернатора Хабаровского края околокремлевская тусовка и политологи прочат, к примеру, Яровую, Куранова, Бударгина, Котюкова и Рогозина.
Напомним, что по подозрению в участие в мафии и организации серии заказных убийств бизнесменов в начале двухтысячных годов в Хабаровском крае задержан губернатор Сергей Фургал.
Гала региона по данным следствия является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей, то есть ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и п.п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, п.п. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которого задержали 9 июля, не признает своей вины, сообщил РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников. СК предъявил чиновнику обвинения в покушении на убийство и организации убийств (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
По словам Мельникова, сейчас Фургал один находится в двухместной камере в изоляторе временного содержания № 1 ГУМВД России по городу Москве (Петровка, 38). «Встретил он нас в светлом спортивном костюме в футболке с фамилиями сборной России по керлингу. На наш вопрос об условиях содержания ответил «на удивление тут вполне доброжелательно» (дословно), пища нормальная (макароны с рыбой и чай)», — сообщил секретарь.
Губернатор Хабаровского края рассказал членам ОНК, что давление на него не оказывали. По словам Мельникова, настроение у него «спокойное», «о какой-либо подавленности» речи не идет, однако Фургал обеспокоен тем, что в Хабаровской крае не назначен исполняющий обязанности губернатора.
Следствие считает, Фургала причастным к организации покушений на убийство и к убийствам предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004-2005 годах. Источник РБК, знакомый с материалами дела, уточняет, что речь идет об убийстве бывшего делового партнера Фургала Олега Булатова, а также бизнесмена Евгения Зори. Показания на губернатора края дал его деловой Николай Мистрюков, арестованный в 2019 году.
Выдвигавшийся от ЛДПР Фургал главой края в сентябре 2018 года. Во втором туре выборов он обошел кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта, набрав более 69% голосов.
Источники РБК говорили, что Фургала отправят в отставку в связи с утратой доверия президента. В Кремле заявили, что президент должен принять такое решение на основе материалов, которые ему предоставит следствие. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, когда это произойдет.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что задержание имеет политическую подоплеку и связно с успехами Фургала на посту губернатора. Его не будут исключить из партии, а фракция ЛДПР в Госдуме может сложить полномочия в знак протеста против случившегося.
Фото РБК.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Яровая, Рогозин, Котюков...
- На Дальнем Востоке ушел в отставку губернатор
- Оппозиция на вырост
- Спор физиков и политиков
- Даже единороссы взбунтовались против существующей в Приморье системы выборов
- Социологи изучают предвыборную ситуацию в Приморье
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- На пост губернатора Приморья уже претендует "праведная дюжина"
- В Благовещенске прошла инаугурация губернатора Амурской области Василия Орлова
- Выборы губернатора Сахалинской области состоятся через год
Новости раздела
- Яровая, Рогозин, Котюков...
- Сахалинский депутат признался, что он дурак - СМИ
- Назначен новый гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока
- Каждый губернатор отвечает за регион, за сотни тысяч, миллионы людей - Трутнев
- Врио губернатора Камчатского края представили в онлайн-формате
- В Год журавля коренные народы продолжат общественный контроль за лососевыми на притоках Амура
- Парламентская ассоциация "Дальний Восток и Забайкалье" поддержала предложения Госсобрания (Ил Тумэн)
- Правительство Якутии отчитается в прямом эфире
- Сахалин подхватил инициативы Путина
- Владимир Путин призвал банки включаться в программу "дальневосточной ипотеки"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье нашли несколько десятков тонн золота
- Находка постепенно снимает ограничения
- В России хотят увеличить имущественный налоговый вычет на недвижимость
- Старшеклассники отныне будут учиться только по профилю
- Борьба с COVID-19 продолжается
- Владивосток поздравили музыкальным проектом
- Николай Стецко: "Мы фактически меняем культуру управления"
- Любимая женщина солнцепоклонника Гуменюка
- Расширен перечень услуг, предоставляемых в МФЦ Приморья очно в условиях COVID
- В Приморье выброшенные покрышки пошли в ход