Путина решили шантажировать неучастием в Восточном экономическом форуме

Во Владивосток грозит не приехать важный международный гость

Японским властям нужно пересмотреть стратегию по возвращению Курильских островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Об этом пишет Sankei Shimbun.

В материале отмечается, что недавний визит российского премьера Дмитрия Медведева на Итуруп свидетельствует о том, что российская сторона не намеревается вести серьезный диалог по Южным Курилам. Кроме того, российская сторона отрицает территориальный спор.

«Японское правительство должно это осознать и полностью пересмотреть стратегию в отношении России», — говорится в статье.

Подчеркивается, что премьеру Японии Синдзо Абэ рекомендуется отменить поездку на Восточный экономический форум.