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Путина решили шантажировать неучастием в Восточном экономическом форуме
Во Владивосток грозит не приехать важный международный гость
Японским властям нужно пересмотреть стратегию по возвращению Курильских островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Об этом пишет Sankei Shimbun.
В материале отмечается, что недавний визит российского премьера Дмитрия Медведева на Итуруп свидетельствует о том, что российская сторона не намеревается вести серьезный диалог по Южным Курилам. Кроме того, российская сторона отрицает территориальный спор.
«Японское правительство должно это осознать и полностью пересмотреть стратегию в отношении России», — говорится в статье.
Подчеркивается, что премьеру Японии Синдзо Абэ рекомендуется отменить поездку на Восточный экономический форум.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Кемская волость, да забирайте конечно. Абэ должен ползать на коленях в кабинете путина и благодарить СССР , за то, что не оккупировали в 45-м о. Хоккайдо и не сделали его 16-й сицилистической республикой. А то бы сейчас на паромах ездили во Владивосток за вареной колбасой и покупали бы Б/У Запорожцы.