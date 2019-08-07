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Путина решили шантажировать неучастием в Восточном экономическом форуме

07 Августа 2019, 13:32 | Дальний Восток

Во Владивосток грозит не приехать важный международный гость

Японским властям нужно пересмотреть стратегию по возвращению Курильских островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Об этом пишет Sankei Shimbun.

В материале отмечается, что недавний визит российского премьера Дмитрия Медведева на Итуруп свидетельствует о том, что российская сторона не намеревается вести серьезный диалог по Южным Курилам. Кроме того, российская сторона отрицает территориальный спор.

«Японское правительство должно это осознать и полностью пересмотреть стратегию в отношении России», — говорится в статье.

Подчеркивается, что премьеру Японии Синдзо Абэ рекомендуется отменить поездку на Восточный экономический форум.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: президент  премьер-министр  Итуруп  шикотан  синдзо абэ  Путин  медведев  Курилы  кунашир  хабомаи  Япония 






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Комментарии

  • люблю путина14:36, 07.08.2019#

    Кемская волость, да забирайте конечно. Абэ должен ползать на коленях в кабинете путина и благодарить СССР , за то, что не оккупировали в 45-м о. Хоккайдо и не сделали его 16-й сицилистической республикой. А то бы сейчас на паромах ездили во Владивосток за вареной колбасой и покупали бы Б/У Запорожцы.

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