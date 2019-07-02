Открыта аккредитация представителей СМИ на V Восточный экономический форум

1 июля на официальном сайте Восточного экономического форума (forumvostok.ru) в разделе «СМИ» открывается онлайн-регистрация представителей прессы на V Восточный экономический форум, который пройдет 4–6 сентября во Владивостоке.

Заявку на участие могут подать российские и иностранные представители СМИ. Последний день приема заявок через официальный сайт ВЭФ – 1 августа 2019 г.

Более подробная информация о процессе регистрации СМИ на Восточный экономический форум – 2019 размещена на официальном сайте Форума в разделе «СМИ».

Вопросы по аккредитации можно направлять по адресу [email protected].

Газета "Золотой Рог", Владивосток