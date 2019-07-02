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Открыта аккредитация представителей СМИ на V Восточный экономический форум
02 Июля 2019, 09:37 | Дальний Восток
1 июля на официальном сайте Восточного экономического форума (forumvostok.ru) в разделе «СМИ» открывается онлайн-регистрация представителей прессы на V Восточный экономический форум, который пройдет 4–6 сентября во Владивостоке.
Заявку на участие могут подать российские и иностранные представители СМИ. Последний день приема заявок через официальный сайт ВЭФ – 1 августа 2019 г.
Более подробная информация о процессе регистрации СМИ на Восточный экономический форум – 2019 размещена на официальном сайте Форума в разделе «СМИ».
Вопросы по аккредитации можно направлять по адресу [email protected].
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Теги: аккредитация СМИ вэф
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