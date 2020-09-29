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Синоптики предрекли россиянам аномальную зиму

29 Сентября 2020, 12:26 | В России

В некоторых регионах погода ожидается слишком тёплой, а в других будет экстремальный «минус»

Предстоящая зима будет отличаться температурными аномалиями на всей территории страны, причём в некоторых регионах погода ожидается слишком тёплой, а в других будет экстремальный «минус». Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Гидрометцентра.

Аномалии начнутся уже с октября. По данным синоптиков, в октябре в западных областях Северо-Западного федерального округа среднемесячная температура поднимется выше нормы, а вот в Центральном и Приволжском федеральных округах будет существенно холоднее, чем в прошлом году.

А вот ноябрь обещает быть очень тёплым, особенно в Мурманской и Архангельской областях, Карелии, Вологодской области, Республике Коми, Нижегородской и Кировской областях, Удмуртии и Татарстане. Зима начнётся с тёплой ноты на севере Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов и в Якутии.

Начало 2021 года порадует теплом жителей Краснодарского края и Крыма, Ростовской области и Ставрополья, Астраханской, Волгоградской и Самарской областей, а также Башкирии и Оренбуржья. А вот жителей Сибири, Центрального и Приволжского федеральных округов ожидает похолодание. Февраль ожидается холоднее прошлогоднего на большей части территории Российской Федерации за исключением восточных регионов Дальневосточного федерального округа.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: аномалия  синоптик  прогноз  погода 



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