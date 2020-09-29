Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Синоптики предрекли россиянам аномальную зиму
В некоторых регионах погода ожидается слишком тёплой, а в других будет экстремальный «минус»
Предстоящая зима будет отличаться температурными аномалиями на всей территории страны, причём в некоторых регионах погода ожидается слишком тёплой, а в других будет экстремальный «минус». Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Гидрометцентра.
Аномалии начнутся уже с октября. По данным синоптиков, в октябре в западных областях Северо-Западного федерального округа среднемесячная температура поднимется выше нормы, а вот в Центральном и Приволжском федеральных округах будет существенно холоднее, чем в прошлом году.
А вот ноябрь обещает быть очень тёплым, особенно в Мурманской и Архангельской областях, Карелии, Вологодской области, Республике Коми, Нижегородской и Кировской областях, Удмуртии и Татарстане. Зима начнётся с тёплой ноты на севере Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов и в Якутии.
Начало 2021 года порадует теплом жителей Краснодарского края и Крыма, Ростовской области и Ставрополья, Астраханской, Волгоградской и Самарской областей, а также Башкирии и Оренбуржья. А вот жителей Сибири, Центрального и Приволжского федеральных округов ожидает похолодание. Февраль ожидается холоднее прошлогоднего на большей части территории Российской Федерации за исключением восточных регионов Дальневосточного федерального округа.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
Новости раздела
- Синоптики предрекли россиянам аномальную зиму
- В России захотели пересмотреть стоимость обучения студентов
- 83% приморцев приходятся друг другу родственниками
- В России разработали ядерную батарейку
- Астрономы обнаружили, что Крым реально смещается в сторону России
- Территория России стала больше на пять Монако
- Предложен новый критерий оценки научных публикаций
- Минобрнауки предлагает уволить более 10 тыс. ученых к 2019 году
- В России начались испытания новейших боевых роботов
- "Роскосмос" начал проектировать лунную базу
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- 21-й День тигра во Владивостоке пройдет онлайн и не только
- Новую технику и оборудование получили "тигриные" ООПТ на Дальнем Востоке
- Подбили на взлете
- Фестиваль "Владивостокская крепость" состоится 27 сентября в Приморье
- Популярный пляж дождался цивилизации
- "Мумий Тролль" загнал людей в холодную воду
- У РРПК не получилось плыть против течения
- Власть и бизнес среагировали незамедлительно
- Чайки не к месту
- Одно из старейших предприятий Приморья продолжает модернизацию