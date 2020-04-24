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В России захотели пересмотреть стоимость обучения студентов

24 Апреля 2020, 09:05 | В России

Уговорить ректоров, зарплата которых исчисляется в миллионах, снизить стоимость обучения будет очень трудно

Министерство образования и науки России прорабатывает вопрос о пересмотре стоимости обучения студентов вузов. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков, передает ТАСС в среду, 22 апреля.

По его словам, министерство обсуждает пересмотр оплаты обучения с руководством вузов. «Универсального решения для всех вузов и для всех студентов быть не может. По той простой причине, что студенты по-разному оценивают качество образования, а вузы, их у нас несколько сотен, по-разному организовали учебный процесс», — отметил Фальков, подчеркнув, что обсуждение продолжается.

Глава Минобрнауки также пообещал, что в ближайшее время будет проработан пакет мер, направленных на поддержку российских студентов.

Ранее Фальков допустил, что новый учебный год в российских вузах может начаться в онлайн-режиме. Он подчеркнул, что министерство старается делать акцент на качестве образования и планирует выбирать стратегию исходя из этого.

Из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перевели на дистанционное обучение. Единый государственный экзамен было решено провести очно и перенести вступительные испытания в вузах. Сессии и защиты дипломов у российских студентов в этом году пройдут в онлайн-режиме.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: ЕГЭ  оплата  образование  стоимость  ректор  обучение  вуз  Минобрнауки 



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