Найден идеальный сиделец на карантине

Он целых 7 лет просидел на одном и том же месте, практически не шевелясь

Исследователи из Будапештского университета на протяжении 8 лет наблюдали за жизнью и повадками редкой амфибии — пещерной саламандры (или европейского протея, Proteus anguinus) и обнаружили, что одно из подопытных созданий семь лет провело без движения.

Девятнадцать особей, обитающих в пещере под водой, были помечены специальными чернилами, и в период 2010–2018 годов за каждой велось тщательное наблюдение, в том числе относительно передвижений. В течение всего срока протеи отдалились от изначального расположения в среднем на 5 метров, при этом наиболее подвижная забралась совсем далеко — почти на четыре десятка метров. Но одна особь продемонстрировала поистине медитативное состояние, проведя в одной точке 2570 суток.

Исследователи уточняют, что существа этого вида способны жить без пищи годами, а активность выказывают лишь каждые двенадцать с половиной лет, когда приходит время спариваться.

Протеи обладают практически прозрачной кожей и почти слепы. Некоторые исследователи утверждают, что эти существа могут дожить до сотни лет.