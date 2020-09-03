На Дальнем Востоке обнаружили рыбу-монстра

У рыба нет чешуи, зато есть огромные клыки

На территории дальневосточного заповедника «Командорский», на берегу о. Беринга, был обнаружен зубастый глубоководный монстр — большеголовый алепизавр. Создание обладает внушительными клыками длиной до 3 см.

Впервые такая рыба была описана знаменитым путешественником Георгом Стеллером в 1741 году неподалеку от Курил. Наименование «алепизавр» (буквально можно перевести как «ящер без чешуи») рыба получила от естествоиспытателя Петра Палласа спустя 70 лет.

Длина «бесчешуйного зверя» может достигать 2,15 м, а весят рыбы до девяти кило. Обитают создания преимущественно в тропических и субтропических зонах, однако в летний период добираются и дальневосточных вод России.

Внушительные клыки алепизавра недвусмысленно говорят о его хищных повадках. Рыба охотится на глубинах от двухсот метров до километра, предпочитая лакомиться как лососевыми, так и головоногими и ракообразными. Правда, и сам алепизавр может легко превратиться в «алепи-завтрак»: его ценят как деликатес в обществах акул, тунцов, марлинов.