Владивосток снова стал лидером роста цен на жилье

На вторичном рынке жилья дальневосточная столица серьезно упрочила свое высокое место в России

После того, как федеральный портал «Мир квартир» удивил приморцев тем, что отметил во Владивостоке заметное падение цен на жилье в строящихся жилых домах и комплексах, казалось бы, удивить горожан уже нечем. Однако оказалось, что «интрига» только закручивается.

Напомним, что по итогам этого года на рынке нового жилья городов страны с населением более 300 тысяч жителей и более, эксперты «Мира квартир» пришли к выводу, что средняя цена «квадрата» новостроя в «городе нашенском» снизилась на 4,9% и составила 94 951 рубль, а цена средней квартиры в новом доме – упала на 7,7% до 4 977 400 рублей. Город оказался среди всего 8-ми других из 70-ти, где цены на новострой снизились. Но по итогам этого же уходящего года Владивосток вышел и в лидеры роста цен вторичного рынка жилья (без учета элитного) по этим же 70-ти городам.

По итогам года на вторичном рынке жилья Владивосток по темпам роста цен вырвался вперед и даже сумел сократить разрыв с городом Сочи, которому досталось второе место. «Квадрат» в приморском городе за год подорожал на 18,2%, а в городе на Черном море – на 15,3%, соответственно средняя квартира подорожала на – 16% и 15,9%. Но цена нашего среднего «квадрата» все еще уступает сочинскому «квадрату» около 5 тысяч рублей и составляет 121 426 рублей, а средняя квартира – отстает более, чем на полтора миллиона рублей и предлагается за 6 551 015 рублей.

Эти цены позволяют Владивостоку по обоим показателям занимать после Сочи четвертое место среди городов с самой дорогой в стране жилой недвижимостью. Ближайшие соперники по рейтингу по цене «квадрата» отстают на 32 000-37 000 рублей, и по цене средней квартиры – около 1,2-1,6 миллиона рублей.

Если средняя цена столичного «квадрата» видится недосягаемой для Владивостока – 225 370 рублей, то цена «питерского» «квадрата», как и сочинского вполне достижима – 127 809 рублей. При этом темп роста цен среднего «квадрата» во Владивостоке за год превысил рост его в столице в 3 раза, а в Санкт-Петербурге – более, чем в два.

Судя по проявившейся разнице средних цен вторичного рынка и рынка нового жилья Владивостока, «квадрат» в городском новострое оказывается примерно на 28% дешевле «квадрата» вторички.

Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел ЛУЦЕНКО так прокомментировал этот парадокс: «Интересно, что Владивосток, Набережные Челны и Махачкала – одни из немногих городов, где в этом году отмечено снижение цен на новостройки. Дело в том, что активный рост (более 15%) там наблюдался в прошлом году, и владельцы квартир вторичного рынка сохранили оптимизм и в этом. Собственники жилья слишком быстро поднимают цены при росте рынка и не спешат их снижать при его охлаждении – такова особенность мышления частных продавцов, которым «не горит» продать свою квартиру».

Специалисты предполагают, что потребитель в этом году резко «качнулся» в сторону вторичного рынка, который ему показался более привлекательным, чем рынок нового жилья с его непонятной реформой долевого строительства, переходом на проектное финансирование и эскроу-счета. Для Владивостока «проседание» цен по новострою, возможно, связано и с тем, что новые дома зачастую строятся не там, где они нужны потребителю, а там, где имеется кусок земли о застройщика. Потребитель за свои деньги уже сегодня хочет жить в более-менее нормально сложившейся комфортной среде, а не в местах, где еще нет дорог и комплекса социальных объектов. Кроме того, большинство новостроя по-прежнему после ввода в эксплуатацию остается в стадии «под ремонт».

В среднем цена «квадрата» вторички по 70-ти городам за год выросла на 5,1% и составила 60 198 рублей, а цена средней квартиры – повысилась на 5,2% и достигла 3 447 405 рублей. Наиболее дешевым жилье остается в Магнитогорске и Нижнем Тагиле – около 31 000-36 000 за «квадрат» и около 1,6-1,8 миллиона рублей за среднюю квартиру. Цена «квадрата» за год выросла в 64-х городах, в 4-х – упала, и в одном – сохранилась прежней. А средняя цена предложения квартир выросла в 57-ми городах и снизилась в 13-ти.

Что же касается других дальневосточных крупных городов, то в двух из трех позиции цен на вторичном рынке жилья в основном остаются довольно приличными. Хабаровск оказался на 7-м месте рейтинга: цена «квадрата» - 84 817 рублей (+7,2%), а средней квартиры – 4 793 971 (+5,6%). Якутск на 8-м месте: цена «квадрата» - 84 238 рублей (+7,6%), и средней квартиры – 4 923 621 (+11,2%). Ниже средних для всех исследованных городов РФ значений оказался Улан-Удэ – он находится на 36-м месте рейтинга: цена «квадрата» - 51 726 рублей (+5,9%), а средней квартиры – 2 747 308 (+9,5%).