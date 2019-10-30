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Крупнейшие супермаркеты Владивостока готовят масштабную дегустацию
Горожане в течение почти двух недель смогут пробовать корейские деликатесы
Отделение World OKTA во Владивостоке сообщает о планируемой промоакции: для продвижения корейской морепродукции на российском рынке со 2 по 15 ноября в крупных супермаркетах Владивостока будет проводиться промоакция корейского бренда K-FISH.
Акция будет проводиться в течение 2 недель в 5 магазинах самых крупных розничных продуктовых сетей Дальнего Востока — FRESH25 и "Самбери". В этот раз объектами продвижения выбраны ведущие продукты корейских брендов — Донгвон (тунец), Чонгчонгвон (устричный соус), Самхен (Гим/нори).
Российский Дальний Восток традиционно является регионом, где потребляется много морепродуктов и где корейские товары пользуются популярностью, поэтому в последнее время Дальний Восток - хороший рынок для быстрого расширения продаж высококачественных корейских морепродуктов. Организаторы акции в целях максимизации ее успешности планируют проводить мероприятия по активному продвижению трех линий корейских продуктов (тунец консервированный, ким/нори, устричный соус) в 5 магазинах поочередно, по 3 дня в каждом.
По словам руководителя отделения World OKTA во Владивостоке господина Ким Генг Тхэ, «промоакция призвана, во-первых, познакомить как можно больше российских потребителей с превосходным качеством нашей морепродукции, а во-вторых, мы надеемся, она поможет приемиум-бренду K-FISH занять свое место на рынке». Также он сообщил: «Мы будем активно и последовательно прокладывать дорогу товарам K-FISH, чтобы наша продукция смогла дойти до российского потребителя».
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