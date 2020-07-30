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Вкусно и натурально: участники фестиваля "Сделано в Приморье" рассказали о своей продукции
Местные предприниматели рассказали, какие товары можно приобрести на площадке
Летний фестиваль "Сделано в Приморье: праздник ягод и сыров" проходит во Владивостоке. Чуть меньше недели осталось у жителей и гостей города, чтобы зайти на площадку фестиваля между улицами Адмирала Фокина и Семеновской и полакомиться свежими продуктами от приморских производителей. Участники фестиваля рассказали о своей продукции.
- Мы представляем свою новинку — плавленые сыры. Это наш местный продукт, делается он из очень качественного творога. Срок годности у него всего лишь 30 суток — в составе нет консервантов и красителей, это абсолютно натуральный продукт. Структура у него легкая, нежная. На фестивале мы представляем четыре вида такого сыра: с крабом, с маринованными огурчиками, с грибами и сливочный, — говорит Наталья КУДРЯВЦЕВА (Арсеньевский молочный комбинат).
На фестивале можно приобрести свежие ягоды: здесь есть малина и ежевика, красная и черная смородина, крыжовник, голубика, абрикосы и сливы. Всё выращено в Приморском крае. Тематика фестиваля сырно-ягодная, но ассортимент не ограничивается этими двумя продуктами.
- Миссия компании "Чай да травы" такая: предлагать натуральный продукт по низким ценам. Поначалу сложно было найти натуральный чай без ароматизаторов и химии. В данном направлении мы работаем уже около трех лет, у нас свое производство чайных сборов. В нашей продукции нет ни красителей, ни ароматизаторов. Используем не только местные травы и ягоды — что-то везем из других регионов России, что-то — из Индии и Китая. Работаем напрямую с фермерами и заготовителями, за счет чего наша продукция высокого качества: каждого поставщика мы тщательно проверяем. Рецептуры полностью разработаны нами, у нас есть команда технологов. Также мы запустили производство лавандового лимонада, это тоже полностью натуральный продукт, в составе — лимон, лаванда и мёд. Этот напиток пользуется большой популярностью на фестивале. Ещё у нас есть экосладости: пастила, фруточипсы, варенья, — рассказывает один из основателей компании "Чай да травы" Павел БОГУШ.
На площадке фестиваля также оборудован фуд-корт. Здесь популярный во Владивостоке ресторан "Токио" предлагает продукцию собственного производства.
- У нас можно приобрести натуральные ягодные морсы с клюквой и брусникой, освежающий лимонад. Есть вкуснейшие пироги с курицей и грибами, яблоком, вишней. Нежные творожные сырники со сметаной и вишневым вареньем. А также вареники с творогом, картошкой и грибами, вишней. Лично мы рекомендуем попробовать все без исключения, потому что это приготовлено нашими поварами с любовью для гостей фестиваля. Продукцию можно приобрести как в готовом виде, так и в виде полуфабрикатов, - уточняет Анастасия БЛИНОВА, управляющий рестораном "Токио" на Острякова.
Фестиваль проводится центром "Мой бизнес" при поддержке союза "Приморская торгово-промышленная палата" и правительства Приморского края. График работы фестиваля: с 10.00 до 19.00 ежедневно. Мероприятие продлится до 31 июля.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото: ИА PrimaMedia
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