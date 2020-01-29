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Vladivostok Boat Show 2020: новые модели и проверенная классика!

29 Января 2020, 10:59 | Владивосток

Гостей ждет несколько интересных премьер, которые впервые покажут широкой публике

Организаторы 12-й Международной выставки катеров и яхт Vladivostok Boat Show Xll сообщают, что подготовка к традиционному событию уже началась. В этом году мероприятие пройдет с 22 по 24 мая. Участниками по традиции станут компании со всего Дальнего Востока, Центрального, Северо-Западного и других регионов РФ, а так же стран Азиатско-Тихоокеанского Региона.


 

Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.

В 2020 году в программу Vladivostok Boat Show будут включены демонстрация, тест-драйвы и продажа водомоторной техники, а также  яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно -  развлекательные  зоны, розыгрыши от партнеров, спортивные  события.


 

Катера и яхты до 70 футов от российских и зарубежных верфей. В этом году на выставке будут представлены новые модели и проверенная классика.

Мероприятие традиционно станет большим праздником, который каждый год собирает целые семьи! Каждый найдет себе занятие по интересам!

По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки.


 

Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму (http://expo.sfyc.ru/register/).

Vladivostok Boat Show–это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В  2019 году участниками стали более 50  компаний из России и стран  АТР. За три дня выставку посетило около 5 000 человек.


 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: море  vladivostok boat show  яхта  лодка  мотор  выставка 



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