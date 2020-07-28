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Приморская селедка укатила в Новосибирск
Экспериментальный контейнерный поезд уложился в 9 суток
ЗАО «Евросиб СПб - транспортные системы» («Евросиб СПб-ТС») провело тестовую поставку замороженной сельди из морского порта «Первомайский» во Владивостоке на собственный терминал в Новосибирске. Ускоренный контейнерный поезд прошел маршрут за 9 суток.
«Перевозка осуществлялась в рамках эксперимента по сквозному контролю холодовой цепи при транспортировке скоропортящихся грузов, запущенного 28 июня 2020 года. В ходе перевозки были протестированы схемы размещения, режим и корректность работы оборудования для сбора и обработки данных о геолокации груза, температуре и влажности внутри контейнера», - пояснила компания.
Данные об условиях хранения и перевозки груза передавались в режиме онлайн контрольно-надзорным органам, в том числе в информационную систему Россельхознадзора в области ветеринарии – ФГИС "ВетИС".
Организатором тестовых поставок выступило АО «ГЛОНАСС». «Евросиб СПб-ТС» выступил оператором и экспедитором перевозок. Ранее компания организовала транспортировку продукции из Новосибирска в Хабаровск.
Досье газеты «Золотой Рог»: ЗАО «Евросиб» - российская многопрофильная группа компаний, основанная в 1992 году. Группа предоставляет комплексное транспортно-логистическое обслуживание, включая организацию железнодорожных перевозок с привлечением собственного и арендованного подвижного состава, услуги комплексной логистики и терминального оператора. «Евросиб СПб - транспортные системы» управляет парком из более 14 тыс. вагонов (полувагоны, хопперы-минераловозы, крытые вагоны, цистерны, фитинговые платформы), шести локомотивов, а также эксплуатирует терминально-логистический комплекс в Новосибирске.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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