Десерты с ягодами, свежие сыры и авторские напитки: ассортимент фестиваля "Сделано в Приморье"

Свежая продукция местного производства будет представлена на площадке до 31 июля

Началась последняя неделя летнего фестиваля "Сделано в Приморье: праздник ягод и сыров", который проходит на площадке между улицами Адмирала Фокина и Семёновской. На выходных на площадке фестиваля выступали вокальные и танцевальные коллективы, проходили дегустации и развлекательные мероприятия. Об экспонентах фестиваля рассказывает ИА PrimaMedia.

Концертная программа на фестивале не прекращалась два дня. В субботу и воскресенье на площадке выступали танцевальные и вокальные коллективы. 25 июля для самых маленьких гостей фестиваля подготовили шоу мыльных пузырей, в 26 июля ребята готовили сахарную вату. По традиции гости фестиваля могли попробовать представленную продукцию во время дегустации.

На фестивале можно приобрести свежие ягоды: здесь есть малина и ежевика, красная и черная смородина, крыжовник, голубика, абрикосы и сливы — ассортимент больше, чем можно себе представить. Всё выращено в Приморском крае. Представлены на площадке также сыры местного производства: мягкие, твердые, полутвердые, с плесенью и многие другие. Экспоненты сменяют друг друга, из-за чего представленный на фестивале "Сделано в Приморье" ассортимент регулярно обновляется. Так, на выходных на площадке появляется продукция сыроварни "Надеждинская". Александр ИСАКОВ рассказывает, что сыроварением он занимается вместе с женой Яной, а мастерству они вместе учились в Италии. Теперь семья держит домашнюю сыроварню, а весь приготовленный сыр привозит на фестиваль.

Однако некоторые участники находятся на фестивале каждый день.

- Мы продаем ягоды - чернику и малину - из Черниговского и Спасского района Приморья. Кроме этого, в нашем домике есть абрикосы и сливы. На площадке мы находимся каждый день, оставаться планируем до 31 июля. Остались бы и дальше, да фестиваль заканчивается. Место для фестиваля выбрали удобное, оборудовали его хорошо. В первые дни всё очень быстро распродавали, потом спрос стал более равномерным: сейчас ягоды у нас есть практически в течение всего дня, - рассказывает индивидуальный предприниматель Рафиг МАМЕДОВ.

Отдельного внимания на площадке заслуживает фуд-корт. На фестивале можно насладиться вкусной продукцией от ресторана "Токио". Здесь представлены их ягодные морсы и лимонады, сырники, пироги и вареники с ягодной начинкой. Кафе "Сезоны" представляет десерты собственного приготовления с сезонной местной ягодой и свежими сырами.

Есть на фуд-корте и напитки.

- "Кафема" представляет кофейно-чайную продукцию, у нас есть собственная фабрика по обжарке кофе. Специально для фестиваля мы сделали авторские напитки на основе кофе, чая и местных ягод. Попробовать эти напитки можно только здесь. Гостей у нас много, причем особенно удивляет то, что в будние дни гостей больше, чем в выходные. Мероприятие хорошее, - считает региональный директор сети "Кафема" Каталина ШКОЛА.

Фестиваль проводится центром "Мой бизнес" при поддержке союза "Приморская торгово-промышленная палата" и правительства Приморского края. График работы фестиваля: с 10.00 до 19.00 ежедневно.





Фото: PrimaMedia