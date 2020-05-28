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Во Владивостоке продается квартира по цене "трёшки" около Кремля
Стоимость квартиры в жилом комплексе (ЖК) бизнес-класса Elements во Владивостоке признана рекордной в сегменте новостроек в масштабе всей азиатской части РФ – 68,2 млн рублей. Квартира площадью 252,7 кв. метров расположена на 20-м этаже. Стоимость двух квартир на 19-м этаже комплекса оценивается в 56,8 млн рублей и 40,4 млн рублей.
ЖК Elements расположен по адресу ул. Ольховая, 3. Застройщиком выступает ООО «СК Система». По данным газеты «Золотой Рог», владельцами компании на паритетных началах являются Алишер АББАСОВ (он же гендиректор) и Сергей ВАХНИН.
«Располагая бюджетом в 68,2 млн рублей, в столице можно приобрести трехкомнатную квартиру в полутора километрах от Кремля или четырехспальные апартаменты на Балчуге. До выхода на рынок ЖК Elements во Владивостоке был только один проект с квартирами дороже 20 млн рублей – ЖК «Пряники», - говорится в исследовании премии Urban Awards.
Чемпионский титул у Владивостока, по мнению Urban Awards, мог бы отобрать элитный иркутский проект Corso Residence. Прайс самого дорогостоящего из его лотов – пентхауса площадью 500 кв. м – по оценкам экспертов Urban Awards приближается к 100 млн рублей.
На сегодняшний день строительство комплекса находится на этапе возведения первого этажа. Пока что ценовой максимум иркутского рынка – 14,2 млн рублей за трехкомнатную квартиру в сданном ЖК «Персона».
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото elementsdom.ru.
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