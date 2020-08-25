В Приморье действует "земельная мафия"?

Неразбериха и бюрократия в распоряжении владивостокской землей, видимо, очень выгодна отдельным чиновникам

Земля во Владивостоке и его ближайших пригородах - ценный ресурс. Ее всегда катастрофически не хватает. Санитарные зоны, военные и гражданские лесничества, полосы отчуждения - практически вся земля во Владивостокском городском округе имеет различные обременения. И если убрать территории, непригодные для строительства, окажется, что строить можно лишь на незначительной площади.

Человек непростой

При губернаторе Приморья Сергее ДАРЬКИНЕ в 2007 году мэрия Владивостока была полностью лишена полномочий по распоряжению землей. Городские земли, а заодно и земли ряда пригородных районов, например, Хасанского района отдали в ведение краевого департамента земельных и имущественных отношений.

Понятно, что решать, кому, сколько и под что давать земли во Владивостоке должен был человек непростой. И в Приморье при новом губернаторе Миклушевском за эту должность боролись представители разных элит, в итоге победителем вышла Наталья СОКОЛОВА. В 2013 году она возглавила этот департамент. Некоторые считают, что ее кандидатуру продвинуло мощное «правоохранительное лобби».

А стартовавший в 2014 году проект создания Владивостокской агломерации на практике привел к неразберихе с оформлением документов и снижением поступлений в местные бюджеты. Напомним, соглашение о создании Владивостокской агломерации было подписано в октябре 2014 года. В состав объединения вошли Владивостокский и Артемовский городские округа, а также Надеждинский и Шкотовский муниципальные районы. В ноябре того же года краевым парламентом был принят закон о передаче муниципальных полномочий в сфере градостроительства, земельных отношений и рекламной деятельности на краевой уровень. В более отдаленной перспективе предусматривалось создание единого органа, который бы координировал развитие Владивостокской агломерации. Большинство положений закона вступило в силу с 1 января 2015 года. А в октябре губернатором Приморья Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ был утвержден план мероприятий по развитию Владивостокской агломерации. Вице-губернатор Приморья Олег ЕЖОВ тогда же заявил, что на выработку и соблюдение общей политики в градостроительной деятельности по вопросам разработки, утверждения, документации по территориальному планированию, нормативам градостроительного проектирования, зонирования жилищного строительства, планировки территорий в бюджете Приморского края на 2016 год предусмотрено 50 млн руб.

Не прошло и три года

Прошло всего три года с назначения Соколовой, и в январе 2016 года Законодательное Собрание Приморья вернуло ключевые полномочия в сфере градостроительства и распоряжения землей во Владивостокской агломерации с краевого на муниципальный уровень.

Одной из причин, подвигнувших краевых депутатов на такое решение, стало обращение думы Шкотовского района с сообщением о негативных итогах перераспределения полномочий в пользу региональных органов исполнительной власти. В обращении районных депутатов к председателю Заксобрания Виктору ГОРЧАКОВУ, принятом в конце декабря, говорится о негативных итогах перераспределения полномочий в сфере градостроительной деятельности и в сфере управления и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.

Это обращение и другие многочисленные жалобы на работу департамента стали поводом для увольнения Соколовой. 22 декабря 2016 года тот же Миклушевский в эфире одного из местных телеканалов заявил: «Я сегодня подписал указ об увольнении директора департамента земельных и имущественных отношений Натальи Соколовой. И я буду продолжать избавляться от недобросовестных людей в своей команде».

Даже земельные участки, что находились в собственности граждан, невозможно было переоформить без волокиты в несколько лет. При этом около департамента кормились юридические фирмы, которые «оказывали услуги по самым сложным земельным вопросам».

Далее в начале августа 2017 г. следователи СКР по Приморскому краю задержали бывшего заместителя директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Илью ТЕРЕХОВА. По официальной информации, за подозрения в нарушениях при передаче в 2015 году имущества Приморского театра опера и балета в безвозмездное пользование Мариинке, допущенные им в качестве и.о. директора департамента. В начале июня 2017 года Илья Терехов уволился из краевой администрации с должности и.о. директора департамента, которую он занимал с декабря 2016 года, после того как с этой должности была уволена Наталья Соколова.

Под ее руководством департамент, можно сказать, провалил работу по выделению земельных участков льготникам, например, многодетным семьям под застройку. Жителям Владивостока земля выделялась в других муниципалитетах или в таких местах, куда не было ни дорог, ни прочей инфраструктуры. Все это вызывало справедливое возмущение и жалобы людей.

После увольнения Соколовой за пару лет руководство департамента менялось четырежды. После Терехова и.о стала Ирина МИХЕЕВА, потом исполнять обязанности начал Александр ПОДОЛЬСКИЙ. Но в ноябре 2018 года и он был уволен по инициативе уже нового руководителя края Олега КОЖЕМЯКО за огромное количество жалоб на работу департамента и затягивание выделения земли ветерану войны.

Сообщалось, что в отношении ряда сотрудников администрации при губернаторе Миклушевском активно велись следственные действия. «Из наиболее значимых дел источник выделяет расследования в отношении вице-губернатора Сергея Сидоренко, руководителя краевого департамента имущества Натальи Соколовой, жены бывшего советника губернатора Ильи Спокойнова (Митькина) Марины Свиридовой». Сидоренко, Спокойнов, Свиридова были осуждены. Дело Соколовой до суда не дошло.

Туда, сюда, обратно...

С 1 мая 2019 г. полномочия по распоряжению земельными участками во Владивостоке, собственность на которые не разграничена, также перешли с краевого уровня на муниципальный. Теперь физлица и инвесторы (включая резидентов Свободного порта Владивосток), которым понадобится земельный участок, должны обращаться в управление муниципальной собственности администрации Владивостока. А 24 июня Наталья Соколова была назначена на должность первого вице-мэра администрации Владивостока. И, разумеется, стала курировать вопросы с городской собственностью, в том числе и земельной.

Еще в апреле 2019 года, накануне передачи полномочий по распоряжению неразграниченными земельными участками во Владивостоке с краевого на городской уровень, Наталья Соколова комментировала данную тему со стороны администрации Владивостока в качестве «ведущего эксперта».

Формально управление муниципальной собственности (УМС) мэрии Владивостока – именно ему перешли «земельные» полномочия – подчиняется вице-мэру Константину ЛОБОДЕ (он, к слову, в начале июня 2020 года из администрации уволился). Однако на состоявшемся 24 апреля 2019 г. брифинге по данной теме на вопросы отвечали первый заместитель главы Владивостока Ольга КОЗЕРАЦКАЯ и экс-директор департамента земельных и имущественных отношений Приморья Наталья СОКОЛОВА. Последнюю представили журналистам как «главного эксперта» по земельным вопросам.

Информация о возможном назначении Соколовой на пост вице-мэра обсуждалась и ранее, однако глава города Олег ГУМЕНЮК ее не комментировал, ссылаясь на то, что все заместители перед назначением должны пройти необходимые проверки. Помимо управления муниципальной собственности, в подчинении у Натальи Соколовой находятся правовое управление мэрии, управление по работе с обращениями граждан, а также АТУ Ленинского района Владивостока.

И уже в конце 2019 года прокуратура города вдруг сообщает, что в деятельности подразделений городской администрации, которые курирует вице-мэр Наталья Соколова, выявлено 148 нарушений закона.

Нарушения, как выяснилось, те же, что и в работе краевого департамента в бытность там Соколовой: «нарушение сроков и порядка рассмотрения заявлений граждан о предоставлении земельных участков, утверждении схем расположения земельных участков, перераспределении земельных участков, необоснованными отказами в предварительном согласовании предоставления земельных участков и в предоставлении земельных участков».

Даже при таком опытном специалисте как Наталья Соколова мэрия оказалась не готова к разгребанию тех бумажных завалов, что стали скапливать ещё в краевом департаменте имущественных и земельных отношений. Граждане получали ответы на свои заявления с нарушением сроков и зачастую только после жалоб в прокуратуру.

О чем молчит мэр?

С 1 мая 2019 года в администрацию Владивостока было передано около 6000 обращений по земельным вопросам, но до конца года было принято всего 30 решений, по которым заключены договора.

Пока же представители строительной ассоциации края заявляют, что перелома в оформлении городских земель под застройку не произошло. Это тормозит возведение жилья в городе. Частные же застройщики и владельцы земельных участков тоже не могут оперативно их оформить и поставить на учет.

Руководитель ТОС «Патрокл-Сочинская» Виталий ГРЕЧАНЮК, как и его коллеги, считает, что разделение полномочий между регионом и городом в части решения вопросов застройки города, само по себе нелогично: «Ситуация неоднозначная. Полномочия по земле в городскую администрацию уже вернулись, а полномочия по генплану остались в крае. Такой расклад - это довольно «удобный» способ для бюрократического пинг-понга между двумя уровнями власти, а проблемы в итоге у застройщиков и у жителей города остаются нерешенными». Бизнес и городские власти по прежнему говорят на разных языках, заявляют представители строительной отрасли Приморья. В обсуждение идей по развитию города застройщиков системно никак не вовлекают.

Самый проблемный момент, по мнению застройщиков, связан с согласованием документации по планировке территорий. Процесс этот не самый быстрый и простой. Хотя формально все кажется настолько банальным, что не понятно, как можно по несколько лет согласовывать подобные документы с городом. Одни проект планировки согласовывали полтора года, другие согласования заняли полгода.

Однако сама Соколова считает, что в затягивании вопросов виноваты специалисты прежнего краевого департамента.

Но ещё более удивительно, что специалист такого рода, уже отстраненный от работы с землёй и имуществом, вдруг снова занял подобную должность хоть и на муниципальном уровне. Мэр Владивостока Олег Гуменюк так и не смог внятно объяснить общественности, почему или по чьей рекомендации он поставил рядом с собой человека, которому публично было отказано в доверии. Молчит он и о том, как администрация города собирается сделать работу по выделению и оформлению земли открытой и оперативной. Даже после того как прокуратура вынесла «10 административных производств в отношении должностного лица администрации города Владивостока» (Соколовой?) мэр города не уволил Соколову и не передал земельные вопросы менее токсичному чиновнику.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.