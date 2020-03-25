"Аэрофлот" устроил грандиозную распродажу авиабилетов

Но перелеты во Владивосток и Хабаровск остались на прежнем уровне

Авиакомпания «Аэрофлот» снизила стоимость практически всех рейсов на внутрироссийских направлениях с вылетом в марте-мае примерно вдвое.

По информации издания, перелеты в весенний период по самым популярным направлениям из Москвы в Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Волгоград и др. подешевели на 40-60% по сравнению с рейсами по этим направлениям в октябре-ноябре. Стоимость авиабилетов в Казань, Ростов-на-Дону и Новосибирск снизилась на 15-20%.

При этом крупнейший авиаперевозчик России оставил неизменными цены на перелеты на Дальний Восток - во Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и др. По этому направлению действуют «плоские тарифы», которые подразумевают фиксированную стоимость авиабилета.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.