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"Аэрофлот" устроил грандиозную распродажу авиабилетов
Но перелеты во Владивосток и Хабаровск остались на прежнем уровне
Авиакомпания «Аэрофлот» снизила стоимость практически всех рейсов на внутрироссийских направлениях с вылетом в марте-мае примерно вдвое.
По информации издания, перелеты в весенний период по самым популярным направлениям из Москвы в Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Волгоград и др. подешевели на 40-60% по сравнению с рейсами по этим направлениям в октябре-ноябре. Стоимость авиабилетов в Казань, Ростов-на-Дону и Новосибирск снизилась на 15-20%.
При этом крупнейший авиаперевозчик России оставил неизменными цены на перелеты на Дальний Восток - во Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и др. По этому направлению действуют «плоские тарифы», которые подразумевают фиксированную стоимость авиабилета.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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