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"Аэрофлот" снова "вытер ноги" о дальневосточников
Но перелеты во Владивосток и Хабаровск остались на прежнем уровне
Авиакомпания «Аэрофлот» снизила стоимость практически всех рейсов на внутрироссийских направлениях с вылетом в марте-мае примерно вдвое.
По информации издания, перелеты в весенний период по самым популярным направлениям из Москвы в Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Волгоград и др. подешевели на 40-60% по сравнению с рейсами по этим направлениям в октябре-ноябре. Стоимость авиабилетов в Казань, Ростов-на-Дону и Новосибирск снизилась на 15-20%.
При этом крупнейший авиаперевозчик России оставил неизменными цены на перелеты на Дальний Восток - во Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и др. По этому направлению действуют «плоские тарифы», которые подразумевают фиксированную стоимость авиабилета.
Кроме того, крупнейшая авиакомпания страны до февраля 2022 года продлила действие элитных уровней своей бонусной программы
«Аэрофлот» до февраля 2022 года продлил действие элитных уровней (платинового, золотого и серебряного) собственной бонусной программы из-за вынужденного сокращения международной сети полетов.
«Решение направлено на поддержание лояльности ценных клиентов, которые чаще других пользуются услугами «Аэрофлота», но в сложившейся обстановке вынуждены ограничить авиаперелеты, а потому лишены прежних возможностей копить мили «Аэрофлот Бонус», - отмечает компания.
Платиновый уровень будет продлен у тех клиентов, у которых он действует на данный момент или был понижен 1 марта текущего года до золотого уровня по результатам 2019 года. Золотой и серебряный уровни продлятся у тех, кто имеет такие уровни со сроком действия до 28 февраля 2021 года.
На фоне распространения коронавируса «Аэрофлот расширил список временно отмененных маршрутов полета. Так, с 21 марта по 23 апреля 2020 года временно не будут осуществляться рейсы из Москвы и обратно в Белград (Сербия), а с 18 марта по 23 апреля - в Любляну (Словения). Кроме того, "Аэрофлот" приостановил полеты в восемь городов Казахстана.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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