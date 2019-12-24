Дикая, но безумно вкусная

Новогодний минтай от Русской Рыбопромышленной компании заходит в дома приморских жителей

В ТЦ Калина Молл ООО «Русская Рыбопромышленная компания» презентовала праздничное меню из минтая.

В минувшее воскресенье, 22 декабря, на территории гипермаркета торгового центра «Калина Молл» прошел семплинг новогодних блюд из дикой белой рыбы РРПК, приготовленных шеф-поваром ресторана «Огонёк» Евгением БЕРЕЗНЮКОМ.

Русская Рыбопромышленная Компания является одной из ведущих рыбодобывающих компаний России. РРПК специализируется на добыче минтая, сельди, трески, лемонемы, обеспечивая полную производственную последовательность - от вылова до глубокой переработки рыбы в продукт высокой добавленной стоимости. Более 80% от объема добычи компании составляет вылов минтая.





«Сегодня мы презентуем новогоднее меню из продукции премиального качества в категории «готово к приготовлению». Продукция под брендом Nordeco поступила в продажу в середине этого года и уже нашла своих покупателей. В центральной части страны эта продукция уже пользуется большим спросом, приморские жители могут приобрести ее на прилавках сети магазинов «Самбери». Хочется, чтобы люди, наконец, стали употреблять в пищу полезную и вкусную дикую рыбу. Помимо того, что минтай является финансово доступным, он достаточно полезен для здоровья, т.к. богат различными витаминами и макро- и микроэлементами», - отметила пресс-секретарь Русской Рыбопромышленной компании Олеся МИЦАЙ.





В предпраздничное меню от РРПК вошли такие необычные блюда, как профитроли с рыбным паштетом и крокеты из минтая.

Гастрономическое мероприятие привлекло немало желающих оценить интересные закуски из привычной всем, но заигравшей «в новом свете» рыбы. Многие участники дегустации отметили нежный, легкий вкус приготовленных из минтая новогодних блюд.

Шеф-повар ресторана «Огонёк» дал хозяйкам ценные рекомендации и поделился секретами приготовления закусок из дикой белой рыбы. Оказывается, вопреки сложившимся о минтае стереотипам, блюда из него могут составлять не только повседневный рацион, но и стать изысканными украшениями праздничного стола. Помимо профитролей с паштетом и крокетов, минтай может послужить основой для нежного рыбного суфле, салатов и множества других блюд.

«Очень по-домашнему, очень нежный вкус и никаких косточек нет. Знаете, можно сказать - тает во рту. Не стыдно поставить на новогодний стол - без гарнира, как самостоятельное блюдо. Хорошо было бы сочетать с белым вином» - дала свою оценку крокетам из минтая от Nordeco одна из участниц дегустации.





Также в ходе мероприятия все желающие могли выиграть продукцию РРПК, ответив на вопросы тематической викторины.

Продукция торговой марки Nordeco производится прямо в море на судах компании РРПК. Рыба проходит однократную заморозку без дефростации в процессе переработки, что обеспечивает сохранение полезных свойств и вкусовых качеств минтая. Покупателям предложено порционное филе минтая (плитки по 100 грамм в 400-граммовой упаковке), килограммовое филе минтая в индивидуальной упаковке, а также фарш и рыбные палочки. Приобрести продукцию Nordeco можно в магазинах «Самбери».

Юрий РОГОВ.

Фото Евгении ПРИЙМАК.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.