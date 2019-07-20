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На открытии нового супермаркета во Владивостоке посетителям дарят подарки

20 Июля 2019, 15:32 | Владивосток

Кроме того, каждый час разыгрываются съедобные и не очень призы

Сегодня во Владивостоке в районе стадиона «Строитель» на проспекте 100-летия во Владивостоке в свежепостроенном торговом центре открылся новый магазин сети супермаркетов «Экономыч».

С самого утра гостей развлекают и завлекают ростовые куклы, музыка и приятные сюрпризы от сети. Кроме того, сеть фитнес-клубов, также располагающаяся в этом ТЦ, провела презентацию полезных напитков, эффектно подавая их с кусочками сухого льда. Особенно такая подача – «с дымком» - понравилась детворе. Для ребят, кстати, в "Экономыче" сегодня работает зона с бесплатным аквагримом, которая, как всегда, пользуется большой популярностью.


 
 

 

Там же в магазине ведущая открытия и ее помощники раздают каждому покупателю приятные подарки (чай, шоколад, хозяйственные пренадлежности) и предлагают опустить свой чек, указав на нем имя и номер телефона, в лототрон. Каждый час организаторы разыгрывают десятки призов. Повезло и нашему корреспонденту – небольшой походный продуктовый набор из 5 банок консервов иваси, трех супов быстрого приготовления и пары пачек влажных салфеток стали приятным бонусом к уже совершенной покупке.

Цены в новом магазине и правда радуют: даже при поверхностном сравнении, например, с расположенном рядом «Рэми» можно заметить хорошую разницу на некоторые товары – напитки, кефир, грудка куриная - в пользу «Экономыча».

Мария КУЗОВЛЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото автора.

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Теги: владивосток  Экономыч  реми  торговый центр  магазин  цены  строительство  открытие 



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