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"Фрегат-2": квартиры на любой вкус с отделкой из лучших материалов от "Леруа Мерлен"!
Один из крупнейших застройщиков Владивостока, ООО «Жилкапинвест», и всемирно известный ритейлер отделочных материалов, компания «Леруа Мерлен», теперь работают вместе
Один из крупнейших застройщиков Владивостока, ООО «Жилкапинвест», и всемирно известный ритейлер отделочных материалов, компания «Леруа Мерлен», теперь вместе работают над созданием комфорта в новых домах ЖК «Фрегат-2». В доме №3 жилого комплекса недавно был оборудован шоу-рум – квартира, ремонт в которой сделан с использованием материалов исключительно от «Леруа Мерлен».
Напомним, что компания «Жилкапинвест» работает на строительном рынке Приморья с 2004 года. Сегодня она продолжает строительство одного из самых крупных жилых комплексов Владивостока – «Фрегат-2». В жилом комплексе уже введено в эксплуатацию два дома, еще четыре находятся на разных стадиях строительства. Продажи квартир различной площади и планировки (от студий до 3-комнатных) ведутся в доме №10, сдача которого запланирована на 2020 год; доме №9, где ведутся работы по отделке мест общего пользования и работы по устройству стяжки в квартирах, и в доме №7, строительство которого началось совсем недавно. «Свободные» квартиры еще остались и в готовящемся к сдаче доме №3, где завершаются отделочные работы в помещениях общего пользования и благоустраивается придомовая территория.
Именно в доме №3 застройщиком ЖК «Фрегат-2» совместно с компанией «Леруа Мерлен», которая в июне открыла гипермаркет строительных и отделочных материалов в пригороде Владивостока, недавно был оборудован новый шоу-рум. Международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, выполнила ремонт в одной из квартир. В отделке квартиры использовались материалы только от «Леруа Мерлен». В ближайшее время шоу-рум будет наполнен мебелью и станет еще уютнее и нагляднее.
Теперь покупатели жилья в ЖК «Фрегат-2» могут своими глазами увидеть, как будет выглядеть их будущий дом с материалами от ритейлера с международным именем, а также спланировать бюджет будущего ремонта. Записаться на просмотр шоу-рума можно по телефону: 8-(423)-202-54-61.
Добавим, что «Леруа Мерлен» предлагает не только самый широкий ассортимент товаров для отделки и обустройства домов и квартир по самым низким ценам – строительные материалы, столярные изделия, окна и двери, инструменты, электротовары, напольные покрытия, сантехника и многое другое, но и предлагает готовые решения, вдохновляя на создание дома своей мечты. Жители Владивостока могут заказать товары онлайн на официальном сайте интернет-магазина, выбрав удобное время доставки, либо оформив самовывоз из магазина «Леруа Мерлен». А покупатели квартир в ЖК «Фрегат-2», получают возможность по понятной цене заказать высококачественную отделку для выбранной квартиры с качественными материалами от «Леруа Мерлен».
ДОСЬЕ "ЗОЛОТОГО РОГА": ЖК «Фрегат-2» располагается в районе улиц Нейбута и Ватутина во Владивостоке. Проектом ЖК «Фрегат-2» предусмотрена не только застройка территории, но комплексное благоустройство жилого комплекса. Строительство всех домов жилого комплекса аккредитовано в крупнейших банках России, что позволяет купить жилье с использованием ипотеки. Кроме того, застройщик предлагает клиентам гибкую систему скидок и регулярно проводит акции, позволяющие сэкономить при покупке квартиры. В этом году компания вводит в эксплуатацию последний дом жилого комплекса «Фрегат» (Ватутина,33).
Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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