На Сахалин обещаны дешевые авиабилеты

Авиакомпания Nordwind 31 марта начнет летать из Владивостока в Южно-Сахалинск

Авиакомпания Nordwind Airlines 31 марта планирует открыть прямой регулярный рейс из Владивостока в Южно-Сахалинск.

«По сообщению авиаперевозчика, стоимость авиабилетов по промо-тарифу на новые рейсы в Южно-Сахалинск составит от 6 590 рублей в одну сторону. Привлекательная стоимость перелета будет способствовать увеличению транспортной доступности и мобильности населения в Дальневосточном регионе. Билеты уже доступны в продаже во всех авиакассах, сообщила пресс-служба АО «Международный аэропорт Владивосток».

Полеты будут выполняться каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье на воздушных судах Embraer 190.

Досье газеты «Золотой Рог»

Авиакомпания Nordwind Airlines входит в десятку крупнейших авиакомпаний России, базируется в московском аэропорту «Шереметьево». Воздушный парк состоит из 27 самолетов Boeing (737 и 777) и Airbus (A330 и A321).