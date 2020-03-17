Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На Сахалин обещаны дешевые авиабилеты
Авиакомпания Nordwind 31 марта начнет летать из Владивостока в Южно-Сахалинск
Авиакомпания Nordwind Airlines 31 марта планирует открыть прямой регулярный рейс из Владивостока в Южно-Сахалинск.
«По сообщению авиаперевозчика, стоимость авиабилетов по промо-тарифу на новые рейсы в Южно-Сахалинск составит от 6 590 рублей в одну сторону. Привлекательная стоимость перелета будет способствовать увеличению транспортной доступности и мобильности населения в Дальневосточном регионе. Билеты уже доступны в продаже во всех авиакассах, сообщила пресс-служба АО «Международный аэропорт Владивосток».
Полеты будут выполняться каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье на воздушных судах Embraer 190.
Досье газеты «Золотой Рог»
Авиакомпания Nordwind Airlines входит в десятку крупнейших авиакомпаний России, базируется в московском аэропорту «Шереметьево». Воздушный парк состоит из 27 самолетов Boeing (737 и 777) и Airbus (A330 и A321).
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- На Сахалин обещаны дешевые авиабилеты
- Спаситель "Северного потока-2" стартовал из Приморья
- Vladivostok Boat Show 2020: новые модели и проверенная классика!
- С Камчатки нельзя улететь во Владивосток
- Приморцам пора брать билет в один конец
- Авиабилеты из Владивостока в Москву скоро подорожают
- Первая японская авиакомпания начнет летать из Владивостока в Токио
- Во Владивосток хочет летать "Лучшая авиакомпания в мире"
- Авиакомпания S7 бросила владивостокцев в Гонконге на произвол судьбы
- Дешевле, чем "Аэрофлот": На Москву начнет летать еще одна авиакомпания
Новости раздела
- На Сахалин обещаны дешевые авиабилеты
- Нелегальные продавцы цветов перекрывают торговлю магазинам
- ЖСК "Остров": Остров миллиардеров
- Остров без крыши над головой
- ДНС начал торговать овощами и молочкой
- Спаситель "Северного потока-2" стартовал из Приморья
- Vladivostok Boat Show 2020: новые модели и проверенная классика!
- Во Владивостоке выставлена на продажу квартира за 100 миллионов
- Владивосток снова стал лидером роста цен на жилье
- С Камчатки нельзя улететь во Владивосток
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Аэропорт Владивостока начал терять пассажиров
- Гордума Хабаровска захотела отделиться от мэрии
- В Комсомольске-на-Амуре расторгли договор с подрядчиком, строившим Комсомольское шоссе
- Реалити-шоу "Дальневосточный аист онлайн. Третий сезон" продолжается в Приамурье
- Школы Приморья готовят к режиму ЧС
- 100 миллионов рублей направят на ремонт дорог в Арсеньеве
- Новый инвестиционный проект по деревообработке откроют в Приморье
- Найден уникальный способ защиты мужчин от коронавируса
- Стало известно, какие товары значительно подорожают из-за падения курса рубля
- Рынок жилья обрадовался плохим новостям