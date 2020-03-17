www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 74.13 р. 100 JPY: 69.79 р.
EUR: 82.75 р. 10 CNY: 10.59 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Транспорт
Распечатать

На Сахалин обещаны дешевые авиабилеты

17 Марта 2020, 11:55 | Владивосток

Авиакомпания Nordwind 31 марта начнет летать из Владивостока в Южно-Сахалинск

Авиакомпания Nordwind Airlines 31 марта планирует открыть прямой регулярный рейс из Владивостока в Южно-Сахалинск.

«По сообщению авиаперевозчика, стоимость авиабилетов по промо-тарифу на новые рейсы в Южно-Сахалинск составит от 6 590 рублей в одну сторону. Привлекательная стоимость перелета будет способствовать увеличению транспортной доступности и мобильности населения в Дальневосточном регионе. Билеты уже доступны в продаже во всех авиакассах, сообщила пресс-служба АО «Международный аэропорт Владивосток».

Полеты будут выполняться каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье на воздушных судах Embraer 190.

Досье газеты «Золотой Рог»

Авиакомпания Nordwind Airlines входит в десятку крупнейших авиакомпаний России, базируется в московском аэропорту «Шереметьево». Воздушный парк состоит из 27 самолетов Boeing (737 и 777) и Airbus (A330 и A321).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: аэропорт  рейс  билеты  транспорт  авиа  Сахалин  nordwind  цены  владивосток 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]