Легендарная корейская косметика доступна всем желающим

Интернет-магазин корейской косметики www.ktouch.ru, имеющий склад-магазин во Владивостоке, готов поставить продукцию в любую точку России

Интернет-магазин «Ktouch Skin Care» является лучшим дистрибьютором красоты, который напрямую связывает топовые косметические бренды Кореи с потребителем в России, и определенно заслуживает репутацию лучшего места для покупки косметики по оптимальной цене с превосходным качеством. Мы работаем на качество представляемой нами косметики. И это уже оценили тысячи наших клиентов, став постоянными.

«Ktouch Skin Care» является официальным представителем на территории РФ таких брендов, как: Dr.Oracle 21;STAY, Inward Herbal care, MIJIN Cosmetics. Мы собрали вместе лучшие средства для комплексного ухода за кожей, благодаря которым Вы сможете выглядеть безупречно каждый день.

Средства гипоаллергенной линии 21;STAY от Dr.Oracle сохраняют кожу здоровой и красивой, благодаря созданию защитной плёнки, восстановлению собственных защитных функций и нормализации водно-липидного баланса. Особенностью продукции Inward является использование традиционных корейских трав и запатентованных ингредиентов, которые дарят энергию и молодость, активизируя скрытые источники энергии кожи. Продукция MIJIN Cosmetics направлена на сохранение здоровой кожи, в ее состав входят натуральные ингредиенты, оказывающие эффективное, но в тоже время мягкое воздействие. Вся продукция клинически одобрена и сертифицирована по системе ТР ТС 009/2011.

«Ktouch Skin Care» сотрудничает с огромным количеством магазинов, продавцов и начинающих компаний. Мы будем рады сотрудничать и с Вами!

Наш магазин-склад находится во Владивостоке. Мы осуществляем доставку в любую точку РФ с помощью курьерских служб и транспортных компаний. Все заказы оперативно обрабатываются и доставляются безопасным способом.

Мы стремимся предоставить Вам самые качественные и безопасные продукты: гипоаллергенная космецевтика, натуральный уход за кожей, органический уход за волосами и этот список можно продолжать.

Познакомиться с ассортиментом продукции Вы сможете на нашем официальном сайте: www.ktouch.ru

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