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До Владивостока добрался Всемирный фестиваль итальянской кухни

15 Ноября 2019, 14:48 | Владивосток

Консул Италии во Владивостоке приглашает попробовать традиционную кухню

Во Владивостоке впервые пройдёт Четвертый Всемирный итальянский фестиваль итальянской кухни. С вязи с этим, Почетный консул Итальянской Республики в Дальневосточном федеральном округе Стефано Леопальди приглашает владивостокцев и гостей города попробовать традиционную итальянскую и средиземноморскую кухню.

В частности, в рамках фестиваля в итальянском ресторане Crust Pizza & Wine можно будет попробовать салат с осьминогом и закрытую пиццу, а также выпить бокал итальянского вина.


 

Как рассказал шеф-повар ресторана Павел Сергиенко: "Салат с осьминогом и картофелем - это классический неаполитанский салат, в состав котрого входят осьминог, приготовленный способом сувид, салат, картофель, томаты, в заправке соль, перец, оливковое масло и лимон. Закрытую пиццу мы будем готовить с пастой. Это традиционное блюдо Неаполя: в корзинке из теста для пиццы - паста, томатный соус, моцарелла,  специи. Главное в этом блюде - много соуса и хорошие продукты. Мы старались максимально выдержать в этих блюдах неополитанскую рецептуру".

Фестиваль продлится с 18 по 24 ноября.


 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: фестиваль  консул  кухня  ресторан  акция  итальянская кухня  италия 



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