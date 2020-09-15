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Памятник Ленину во Владивостоке решено продать
На одной из торговых площадок Владивостока появилось объявление о продаже скульптуры Владимира Ильича Ленина, работы Николая Шильникова. Судя по информации на сайте, памятник продает внук скульптора. За нее он просит 850 000 рублей.
В объявлении указано (сохраняем оригинальный текст): «Автор скульптуры - памятника Шильников Николай Иванович - скульптор годы жизни 1983 -1960 гг . Полностью профессиональная Реставрация , украсит Ваш загородный дом , кафе и тд . С годами только дорожать будет !!!! Высота 3,5 м , изготовлен бетон , щебень тех коммунистических времён . Вес под две тонны . Установим , привезём в любой уголок России».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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