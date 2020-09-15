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Памятник Ленину во Владивостоке решено продать

15 Сентября 2020, 10:25 | Владивосток

На одной из торговых площадок Владивостока появилось объявление о продаже скульптуры Владимира Ильича Ленина, работы Николая Шильникова. Судя по информации на сайте, памятник продает внук скульптора. За нее он просит 850 000 рублей.

В объявлении указано (сохраняем оригинальный текст): «Автор скульптуры - памятника Шильников Николай Иванович - скульптор годы жизни 1983 -1960 гг . Полностью профессиональная Реставрация , украсит Ваш загородный дом , кафе и тд . С годами только дорожать будет !!!! Высота 3,5 м , изготовлен бетон , щебень тех коммунистических времён . Вес под две тонны . Установим , привезём в любой уголок России».


 

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: скульптура  ленин  продажа  памятник 



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  • Псевдоним12:40, 15.09.2020#

    Господин Зюганов, делайте ставки

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