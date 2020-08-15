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Рыбный рынок уже в проекте

15 Августа 2020, 14:35 | Владивосток

Очередное заседание Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморья провел губернатор края Олег КОЖЕМЯКО во время рабочей поездки в Партизанский городской округ 5 августа. Несколько предложенных проектов предполагается запустить уже в ближайшее время во Владивостоке.

В заседании совета приняли участие представители трех компаний, проекты которых соответствуют приоритетным направлениям социально-экономического развития Приморья и могут повысить эффективность использования ресурсов региона.

Так, первый проект посвящен созданию в крае нового и удобного формата торговли на площадке оптово-розничного продовольственного центра в районе улицы Фадеева. Второй инвестор предложил построить современный яхтенный порт в бухте Федорова Амурского залива в рамках реализации проекта «Вторая очередь развития Яхт-клуба «Семь Футов». В третьем случае речь идет о первом на Дальнем Востоке рыбном рынке, который, по словам предпринимателей, представляет собой функциональный комплекс, включающий как сам рынок, так и сопутствующие направления бизнеса, в том числе предприятия общественного питания. Предполагается, что расположится такой рынок в районе моста через бухту Золотой Рог краевой столицы.

Участники совета рассмотрели все три презентации. По результатам обсуждения Олег Кожемяко дал поручения органам власти поддержать заявленные проекты – содействовать в согласовании различных межведомственных вопросов, предоставить необходимую господдержку.

Вошли в список поручений и те, которые касаются корректировки проектов в соответствии с интересами приморцев. К примеру, губернатор поручил учесть в планах реализации инвестпроекта по созданию яхтенного порта тот факт, что бухта Федорова – традиционное место летнего отдыха местных жителей. По его словам, в окончательном варианте проект должен подразумевать и современную рекреационную зону общего пользования.

«Мы открыты для привлечения инвестиций в Приморский край, создания благоприятных условий для ведения здесь бизнеса и комфортной среды для граждан. Рассчитываю на продуктивное взаимодействие Инвестсовета и всех заинтересованных сторон», – заявил Олег Кожемяко.

Заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков подчеркнул, что в условиях выхода из ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, региональные власти прилагают и будут прилагать все возможные усилия для поддержки реализации подобных проектов.

«Правительство Приморского края заинтересовано в успехе инвестиционных проектов. Мы готовы, используя такие действенные механизмы, как инвестиционный совет, быть максимально эффективными и полезными для бизнеса. Все решения, которые принимались в этом направлении в текущем году, мы будем отслеживать. Это необходимо для скорейшего выхода из “коронавирусного” кризиса», – обозначил он.

Евгений СИДОРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: торговля  кожемяко  рыбная отрасль  инвестиции  проекты  приморье 



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