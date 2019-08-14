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Владивостокский "Соллерс" выпустил первые двигатели
Пробную партию двигателей SkyActiv-G выпустили на заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке. Мощность завода позволяет производить 20 тысяч единиц этой продукции в год.
По информации департамента промышленности Приморского края, за первый квартал на заводе выпущено 7 365 автомобилей стоимостью 10,6 миллиарда рублей.
«Также собрана пробная партия двигателей SkyActiv-G на сумму миллион рублей. Это бензиновые четырехцилиндровые двигатели, соответствующие экологическому стандарту Евро-5», – отметили специалисты.
Напомним, компания «Мазда-Соллерс-Мануфэкчуринг Рус» в августе 2018 года запустила новые мощности по производству 20 тысяч двигателей Mazda SkyActiv-G в год. Объем инвестиций составил 2 миллиарда рублей.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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