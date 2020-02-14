ДНС начал торговать овощами и молочкой

Ритейлер инвестирует около 2 млн рублей в придомовой магазин

Приморский ритейлер DNS открыл во Владивостоке сеть продовольственных придомовых магазинов под вывеской «Квартет вкусов». Пока в столице ДФО насчитывается 8 точек.

Средняя площадь магазина «Квартет вкусов» не превышает 100 кв. метров, в ассортименте - продукты повседневного спроса: овощи, фрукты, молочная продукция, хлеб. Всего - 2-2,5 тыс. товарных наименований. Средний чек составляет 300 рублей. Инвестиции в один магазин - 2 млн рублей.

Досье газеты «Золотой Рог»: Группа DNS объединяет около 1,9 тыс. магазинов (DNS, «DNS гипер», «Фрау Техника» и «Технопоинт»). Ее головной офис находится во Владивостоке. В Приморье группа строит коммерческую недвижимость, жилые комплексы, загородные поселки и др. Среди других проектов - домостроительный комбинат «Приморье».

Головной компанией группы DNS является ООО «ДНС Групп», учредителями которого первоначально выступали 10 физлиц. На данный момент список владельцев сократился до 7 персоналий, в их числе - гендиректор ООО «ДНС Групп» Дмитрий АЛЕКСЕЕВ (владеет 48,73% капитала) и Юрий КАРПЦОВ (43,88%). Третьим миллиардером из «клуба ДНС» является бывший вице-губернатор Константин БОГДАНЕНКО (в ДНС отвечал за развитие бизнеса)

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.