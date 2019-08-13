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Авиакомпания S7 бросила владивостокцев в Гонконге на произвол судьбы

13 Августа 2019, 17:16 | Владивосток

Представители авиакомпании вторые сутки не хотят помочь пассажирам, которые попали в сложную ситуацию из-за беспорядков

Владивостокцы и другие пассажиры авиакомпании S7 рейса 6256, несмотря на имеющуюся регистрацию на рейс, не смогли попасть на борт самолета в связи с забастовкой, которая нарушила работу аэропорта Гонконга 12 августа 2019 года. В этот день пассажиры оказались брошенными на произвол судьбы - не было никакой возможности связаться с местным представителем авиаперевозчика S7.

Как сообщили в редакцию пассажиры рейса (в редакции есть их координаты и телефоны), им приходилось общаться с родственниками и знакомыми во Владивостоке через WhatsApp и просить их связаться с головным офисом авиакомпании S7 с территории России. При этом в колл-центре лишь давали советы ожидать и продолжать пытаться связаться с представителем авиакомпании S7 находящимся в Гонконге...

Сегодня, 13 августа, представительство S7 в Гонконге предложило некоторым пассажирам вылет из китайского города Гуанджоу (для этого необходимо иметь китайскую визу) или ждать возврата стоимости авиабилетов в течении двух недель.

Таким образом, у пассажиров остается лишь один выход — покупать авиабилет на ближайший рейс за свой счёт. Учитывая, что большинство авиабилетов эконом класса были куплены заранее, а не перед вылетом в пору отпусков, пострадавшим придется переплатить за билеты как минимум в несколько раз.

В результате часть пассажиров была вынуждена купить билет за свой счёт, другая часть пассажиров остаётся в подвешенном состоянии - они не знают что им делать, поскольку денег у них нет и им негде жить.

«На мой взгляд, авиакомпания открестилась от своих пассажиров, заплативших за авиабилет и зарегистрировавшихся на рейс, но не вылетевших на родину ввиду форс-мажорных обстоятельств», - считает Роман Э., брат одной из пассажирок безуспешно пытавшийся помочь ей из Владивостока.

Кстати, пассажиры иностранных авиакомпаний, по наблюдениям пострадавших россиян, таких проблем не имели. К ним выходили представители авиакомпаний и их без проблем регистрировали на ближайшие рейсы. Так как аэропорт Гонконга уже начал полноценную работу сегодня 13, августа.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: авиакомпания  s7  билеты  Гонконг  китай 



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