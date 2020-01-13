Во Владивостоке выставлена на продажу квартира за 100 миллионов

Это самое дорогое на Дальнем Востоке предложение в многоквартирном доме

Как известно, по ценам на жилье Владивосток лидирует среди дальневосточных городов. В объявлениях о продаже квартир здесь всегда присутствуют несколько объектов предлагаемых за 50 миллионов рублей и более. А самое дорогое предложение на сегодня – это квартира за 100 миллионов рублей. Она выставлялась на продажу еще в прошлом году, затем из объявлений исчезла, но после Нового года вернулась на рынок снова. Ни один подобный объект на Дальнем Востоке сегодня не предлагается дороже.

Эта квартира рассчитана на эксклюзивного покупателя с огромной любовью к Владивостоку или же с очень большими амбициями, поскольку за эти же деньги в городе можно купить несколько квартир такой же площади. Но эта квартира отличается от других тем, что находится в доме на ул. Светланской, 1, который был построен еще в конце ХIХ века. Возвел его местный купец 2-й гильдии Александр ИВАНОВ и изначально использовал в качестве гостиницы «Тихий океан» (Hotel de la Mer Pacifique). Местонахождение дома – уникально и очень престижно. Сейчас он является объектом культурного наследия федерального значения.

Предлагаемая квартира имеет два входа и расположена на третьем этаже дома. Из ее окон открывается классический вид на Спортивную гавань. Площадь ее помещений – 192 квадратных метра. Высота потолков – 4,5 метра, и это позволило для улучшения комфорта проживания сделать в детской комнате второй этаж.

Как отметили в агентстве, занимающемся продажей этой квартиры, около 10 лет назад в ней производилась комплексная реконструкция с полной заменой инженерных систем, а около 5 лет назад был сделан и качественный современный ремонт из дорогих материалов. Состояние квартиры, мебели и оборудования оценивается как хорошее, в ней сейчас никто не живет, но клиринговая компания осуществляет постоянный уход за ней, и это поддерживает качество продаваемого объекта на высоком уровне. В агентстве также не исключили возможность для покупателя поторговаться, чтобы купить квартиру подешевле.

Надо отметить, что самая доступная квартира, предлагаемая во Владивостоке, сегодня дешевле самой дорогой примерно в 172,4 раза. За 1-комнатную квартиру площадью 19 квадратных метров в шлаколитом доме на улице Лиманной, 2 в районе поселка Трудовое продавец просит всего 580 тысяч рублей. Состояние квартиры оценивается как «простое». Она – в середине дома, и у ней имеется пластиковое окно. Особое достоинство – южная сторона дома.

Фото из сети Интернет.