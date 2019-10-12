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ДВФУ приглашает предприятия медиаиндустрии к сотрудничеству
Компаниям предлагается выполнение студентами дипломных работ в виде индустриальных заказов
Департамент коммуникаций и медиа ДВФУ расширяет программу сотрудничества с медиапредприятиями Дальнего Востока. В 2019–2020 учебном году стартовал прием заявок от организаций медиаиндустрии на выполнение консталтинговых услуг в виде дипломных работ.
– Студенты сами выбирают темы выпускных квалификационных работ, исходя из своих интересов, а также руководствуясь желанием осуществить жизнеспособный проект. Мы при этом заинтересованы в налаживании стабильных связей с рынком, с работодателями, – рассказывает директор департамента коммуникаций и медиа Никита Аргылов. – Выполнение дипломных работ в виде индустриальных заказов позволит актуализировать и осуществлять, по сути, консалтинговую деятельность.
Заявка оформляется в виде технического задания от представителей компании, для выполнения которого студенты четвертого курса бакалавриата и магистранты в ходе преддипломной практики должны провести исследование в организации и предложить идеи для решения задач, поставленных заказчиком.
Презентация итогов исследования пройдет в конце учебного года на традиционных публичных защитах ВКР. При этом компания-заказчик не только дает свою оценку в виде отзыва, но и имеет возможность участвовать в процессе обсуждения и выполнения работы и, конечно, присутствовать на защите индустриального проекта.
– Уверен, что новый формат актуален как для индустрии, так и для нашего департамента, который готовит кадры для медиа и коммуникационной отрасли. В процессе решения реальной проблемы будут задействованы и студент как полевой исследователь, и научный руководитель, который отвечает за качество исследования, и куратор с предприятия-заказчика. Поэтому призываем коллег-практиков скорее связаться с нами, – говорит кандидат политических наук Никита Аргылов.
Ежегодно в Департаменте коммуникаций и медиа Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ бакалавры по трем направлениям – «Журналистика», «Издательское дело» и «Реклама и связи с общественностью» – пишут ВКР (выпускные квалификационные работы). Отметим, что традиционно большая часть выпускных квалификационных работ студентов-медийщиков имеет практическую направленность, многие авторские проекты к моменту защиты уже внедрены в практику.
Так, в июне 2019 года были представлены и успешно защищены работы для СК «Чемпион», ООО «Силайнер», «ОТВ-Прим», ИА «PrimaMedia», радиостанции «Лемма», телевизионного канала «8», Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю, Управления УМВД по Приморскому краю и других организаций.
Заявки от организаций на выполнение консалтинговых услуг принимаются в Департаменте коммуникаций и медиа ДВФУ: [email protected].
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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