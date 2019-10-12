www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.22 р. 100 JPY: 59.49 р.
EUR: 70.73 р. 10 CNY: 90.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Наука и образование
Распечатать

ДВФУ приглашает предприятия медиаиндустрии к сотрудничеству

12 Октября 2019, 09:31 | Владивосток

Компаниям предлагается выполнение студентами дипломных работ в виде индустриальных заказов

Департамент коммуникаций и медиа ДВФУ расширяет программу сотрудничества с медиапредприятиями Дальнего Востока.  В 2019–2020 учебном году стартовал прием заявок от организаций медиаиндустрии на выполнение консталтинговых услуг в виде дипломных работ.

– Студенты сами выбирают темы выпускных квалификационных работ, исходя из своих интересов, а также руководствуясь желанием осуществить жизнеспособный проект. Мы при этом заинтересованы в налаживании стабильных связей с рынком, с работодателями, – рассказывает директор департамента коммуникаций и медиа Никита Аргылов. – Выполнение дипломных работ в виде индустриальных заказов позволит актуализировать и осуществлять, по сути, консалтинговую деятельность.

Заявка оформляется в виде технического задания от представителей компании, для выполнения которого студенты четвертого курса бакалавриата и магистранты в ходе преддипломной практики должны провести исследование в организации и предложить идеи для решения задач, поставленных заказчиком.

Презентация итогов исследования пройдет в конце учебного года на традиционных публичных защитах ВКР. При этом компания-заказчик не только дает свою оценку в виде отзыва, но и имеет возможность участвовать в процессе обсуждения и выполнения работы и, конечно, присутствовать на защите индустриального проекта.

– Уверен, что новый формат актуален как для индустрии, так и для нашего департамента, который готовит кадры для медиа и коммуникационной отрасли. В процессе решения реальной проблемы будут задействованы и студент как полевой исследователь, и научный руководитель, который отвечает за качество исследования, и куратор с предприятия-заказчика. Поэтому призываем коллег-практиков скорее связаться с нами, – говорит кандидат политических наук Никита Аргылов.

Ежегодно в Департаменте коммуникаций и медиа Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ бакалавры по трем направлениям – «Журналистика», «Издательское дело» и «Реклама и связи с общественностью» – пишут ВКР (выпускные квалификационные работы). Отметим, что традиционно большая часть выпускных квалификационных работ студентов-медийщиков имеет практическую направленность, многие авторские проекты к моменту защиты уже внедрены в практику.

Так, в июне 2019 года были представлены и успешно защищены работы для СК «Чемпион», ООО «Силайнер», «ОТВ-Прим», ИА «PrimaMedia», радиостанции «Лемма», телевизионного канала «8», Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю, Управления УМВД по Приморскому краю и других организаций.

Заявки от организаций на выполнение консалтинговых услуг принимаются в Департаменте коммуникаций и медиа ДВФУ: [email protected].

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: консалтинг  заказ  заявка  медиа  ДВФУ  журналистика 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]