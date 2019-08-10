Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В торгово-развлекательном комплексе "Седанка Сити" можно будет смотреть кино
Известная сеть откроет здесь кинотеатр на семь залов
Как сообщил газете «Золотой Рог» генеральный директор сети кинотеатров «Иллюзион» Антон Алексеенко, компания планирует расширить свое присутствие во Владивостоке.
«В настоящий момент уже заканчиваем проектные работы в торгово-развлекательном комплексе «Седанка Сити», где планируем в следующем году открыть новый кинотеатр на семь залов. В нем мы получаем синергию двух концепций: премиального торгово-развлекательного центра и премиального кинотеатра, за счет которой намерены привлечь в кино дополнительную аудиторию из пригорода Владивостока, Артема, Вольно-Надеждинска и других населенных пунктов. В наших планах также – создание второго ВИП-зала в кинотеатре «Уссури»», - сообщил он.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
Новости раздела
- В торгово-развлекательном комплексе "Седанка Сити" можно будет смотреть кино
- На открытии нового супермаркета во Владивостоке посетителям дарят подарки
- Дешевле, чем "Аэрофлот": На Москву начнет летать еще одна авиакомпания
- Дешевле, чем "Аэрофлот": На Москву начнет летать еще одна авиакомпания
- Летать без визы на Тайвань можно будет еще один год
- Для закрытия Спортивки нашлась неожиданная причина
- Преподаватели ДВФУ предлагают Трутневу стать "заложником"
- Полеты из Владивостока в Токио впервые будет выполнять японская авиакомпания
- Развитию острова Русского нашли образец для подражания
- Для нового жилого комплекса во Владивостоке расширяют электроподстанцию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Россиян заставят вернуть часть полученной пенсии
- В Приморье завезли новую "Короллу"
- В Приморье продан интернет-провайдер "АльянсТелеком"
- Путина решили шантажировать неучастием в Восточном экономическом форуме
- В Приморье закроют погранпереход в Китай
- Дело Пушкарева: Иск против здравого смысла
- Порт Абрамовича попал под раздачу
- Экс-мэру Владивостока предложили стать вождем
- В Приморье начали строительство нового сквера
- В Приморье пройдут дожди и грозы, возможны шквалы