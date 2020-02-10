Спаситель "Северного потока-2" стартовал из Приморья

Однако судно держит путь на Балтику не Северным морским путем, как предполагали многие…

Трубоукладчик «Академик Черский» — судно, которое министр энергетики Александр Новак называл способным достроить газопровод «Северный поток-2», — направился в Сингапур, сообщает РБК.

Трубоукладчик «Академик Черский» — судно «Газпрома», которое министр энергетики Александр Новак называл способным достроить газопровод «Северный поток-2», — вышел из порта Находки и направился в Сингапур. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Vesselfinder.

«Академик Черский» покинул порт вечером в воскресенье, 9 февраля. По данным Vesselfinder, трубоукладчик направляется в Сингапур и прибудет туда 22 февраля.

Фото РИА «Новости».