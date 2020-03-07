Нелегальные продавцы цветов перекрывают торговлю магазинам

Главный женский праздник во Владивостоке вновь омрачили разборки цветочников

8 марта, как известно, главный цветочный праздник. Именно на этот праздник приходится пик продаж цветов. И именно этот праздник традиционно отмечен рекордным количеством нелегальных продавцов на улице, продающих закупленные у оптовиков без всяких документов и не несущих расходов официально работающих цветочных магазинов. Как правило, они устраивают свои стихийные мини-рынки рядом с постоянно работающим магазином, отбирая его клиентов.

В то же время стать легальным продавцом на эти несколько дней активной торговли несложно. Для этого нужно заплатить совсем небольшие деньги (учитывая объемы продаж). Согласно информации, размещенной на сайте Владивостока, каждый из тех 98 автолавок, которым город выделил под эту праздничную торговлю места, заплатили всего лишь от 4,6 тыс. руб. до 7,7 тыс. руб. Но в городе явно не 98 продавцов торгуют цветами в эти дни.





Например, в районе кольца на Рабочей небольшой цветочный магазин окружило с десяток автолавок, в то время как, по информации сайта города, по этому адресу официальное разрешение есть только у трех. И буквально на расстоянии двухсот метров от этого магазина возник еще один стихийный маленький рынок с 5 автолавками, отбирающий покупателей у магазинчика напротив. В этом месте вообще, по информации города, не должно быть ни одной автолавки. И такую картину можно наблюдать в эти дни во многих местах города.

Стоит отметить, что несмотря на большое количество нелегалов, в последнее время их стало гораздо меньше, чем было еще недавно. Как объясняют продавцы, одна из основных причин связана с тем, что последние годы были отмечены снижением спроса. Еще 2-3 года назад нелегальные продавцы, закупив большие партии цветов, не смогли их распродать. Понеся убытки, как минимум два года подряд, многие из них просто отказались от этого «бизнеса».

Кстати, торгуют стихийные рынки в основном тюльпанами, как завезенными в город, так и выращенными в местных частных теплицах. При этом цена этих цветов, как правило, не уступает магазинным ценам.