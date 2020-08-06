Во Владивостоке строится 29-этажный дом дороже миллиарда рублей

Проект на проспекте 100-летия Владивостока реализует компания Олега Пикалова

Банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию группе компаний «Стройзаказ» под строительство жилого комплекса «Академгородок» во Владивостоке. В рамках проекта на проспекте 100-летия Владивостока уже строится дом высотой 29 этажей на 450 квартир.

Проектное финансирование предоставлено в размере 1 млрд 10 млн рублей.

По данным газеты «Золотой Рог», проект будет реализовывать ООО «Стройзаказ» (Владивосток), учредителем и гендиректором которого является Олег ПИКАЛОВ.

Досье газеты «Золотой Рог»: АО «Банк ДОМ.РФ» - уполномоченный банк в сфере жилищного строительства, его единственным акционером является АО «ДОМ.РФ». Банк осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах РФ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото с сайта проекта «Академгородок»



