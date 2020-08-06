www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 73.28 р. 100 JPY: 69.31 р.
EUR: 86.63 р. 10 CNY: 10.54 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Недвижимость
Распечатать

Во Владивостоке строится 29-этажный дом дороже миллиарда рублей

06 Августа 2020, 11:33 | Владивосток

Проект на проспекте 100-летия Владивостока реализует компания Олега Пикалова

Банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию группе компаний «Стройзаказ» под строительство жилого комплекса «Академгородок» во Владивостоке. В рамках проекта на проспекте 100-летия Владивостока уже строится дом высотой 29 этажей на 450 квартир.

Проектное финансирование предоставлено в размере 1 млрд 10 млн рублей.

По данным газеты «Золотой Рог», проект будет реализовывать ООО «Стройзаказ» (Владивосток), учредителем и гендиректором которого является Олег ПИКАЛОВ.

Досье газеты «Золотой Рог»: АО «Банк ДОМ.РФ» - уполномоченный банк в сфере жилищного строительства, его единственным акционером является АО «ДОМ.РФ». Банк осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах РФ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото с сайта проекта «Академгородок»


 

Автор:
Теги: финансирование  проект  строительство  кредит  Олег Пикалов 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]