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Во Владивостоке строится 29-этажный дом дороже миллиарда рублей
Проект на проспекте 100-летия Владивостока реализует компания Олега Пикалова
Банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию группе компаний «Стройзаказ» под строительство жилого комплекса «Академгородок» во Владивостоке. В рамках проекта на проспекте 100-летия Владивостока уже строится дом высотой 29 этажей на 450 квартир.
Проектное финансирование предоставлено в размере 1 млрд 10 млн рублей.
По данным газеты «Золотой Рог», проект будет реализовывать ООО «Стройзаказ» (Владивосток), учредителем и гендиректором которого является Олег ПИКАЛОВ.
Досье газеты «Золотой Рог»: АО «Банк ДОМ.РФ» - уполномоченный банк в сфере жилищного строительства, его единственным акционером является АО «ДОМ.РФ». Банк осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах РФ.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото с сайта проекта «Академгородок»
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