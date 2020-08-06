Сырно-ягодное изобилие: Фестиваль "Сделано в Приморье" завершился

За две недели площадку фестиваля посетили более 30 тысяч гостей

Летний фестиваль «Сделано в Приморье: праздник ягод и сыров» подошел к концу. Организаторы мероприятия подвели итоги и рассказали, сколько было продано продуктов и что на площадке особенно полюбилось гостям.

Фестиваль «Сделано в Приморье» прошел на площадке между улицами Адмирала Фокина и Семеновской во Владивостоке уже в третий раз. И с каждым разом мероприятие становится лучше: увеличивается число участников и гостей фестиваля, меняется и расширяется ассортимент, проходят новые активности. Неизменным остается одно: акцент на поддержку местных производителей.

А вот тематика фестиваля каждый раз меняется. На этот раз «виновниками торжества» стали ягоды и сыры. На площадке эти продукты были представлены как «соло», так и в составе разнообразных блюд. Ягод на фестивале было много: малина и ежевика, красная и черная смородина, крыжовник, голубика, абрикосы и сливы. Ассортимент сыров тоже был богатым: сыровары предлагали мягкие, твердые и полутвердые сорта, с плесенью и многие другие.

- Безусловно, понятно, почему в этот раз мы выбрали такую тематику. Это самое, на наш взгляд, удачное сочетание: в Приморье сейчас яркий сезон продажи самых разных ягод. Мы хотели предоставить нашим крестьянско-фермерским хозяйствам возможность удачно продать свои товары. Мы отталкиваемся от нужд приморских предпринимателей, - объясняет вице-губернатор Приморья Константин ШЕСТАКОВ.

По мнению губернатора края Олега КОЖЕМЯКО, такой способ поддержки предпринимателей дает им возможности расширить свое производство, увеличить сбыт продукции, создать новые рабочие места.

- Мы находились на площадке в течение двух недель, на протяжении всего фестиваля. Покупателям мы предлагали соевый сыр тофу. Всего в ассортименте шесть сортов: четыре из них - с коротким сроком хранения, два - с длительным. Покупателей было много. Мы в подобном мероприятии участвуем в первый раз, поэтому сравнить не с чем, но люди, которые ранее принимали участие в ярмарках, говорят, что здесь продажи получились хорошие. Если что-то заканчивалось, нам оперативно привозили новую партию. За пять дней до истечения срока годности мы устраивали акции и продавали сыры за половину цены. Получилась хорошая рекламная акция. Многие про нас вообще не знали, хотя наша продукция представлена во многих магазинах города. На фестивале наш продавец о ней рассказывал, консультировал. Хорошая реклама у нас получилась, - рассказывает участница фестиваля Ольга НИКИФОРОВА (ИП Никифорова О.Ю., сыр Green East).

Участники фестиваля единодушно отметили, что возможность принять участие в таком мероприятии пришлась очень кстати. В условиях эпидемиологического кризиса продавать свою продукцию многим оказалось просто негде. К тому же, всем участникам фестиваля бесплатно предоставили торговый павильон и подключили его к электричеству. Участники несли только расходы на обслуживание торговой точки - услуги охраны и вывоза мусора.

- Мы отдавали приоритет небольшим предпринимателям из районов края специально для продвижения самых малых приморских производителей. На площади они могут не только продавать свой товар, но и презентовать концепцию своего продукта: рассказать про особенности его приготовления, поделиться рецептами и наладить дружеский контакт с гостями. Это важный момент продвижения локального бренда. Предприниматели также получают большую обратную связь от гостей фестиваля: люди рассказывают, что им нравится, а что нет, что они хотели бы получить. Такой диалог с покупателем всегда важен и нужен для развития производителя - он может придумать новый состав или поменять упаковку, которая будет более удобна для покупателей. Площадка «Сделано в Приморье» для жителей края - развлекательная и образовательная. Мы здесь проводили мастер-классы, дегустации продукции, гости могли попробовать товары, которые традиционно в торговых сетях не продаются. После подобных фестивалей предприниматели могут попробовать и вывести свою продукцию на экспорт. Центр «Мой бизнес» им в этом поможет. Так, уже сейчас несколько предпринимателей с фестиваля принимают участие в нашем экспортном акселераторе «Энергия Экспорта», и в конце года первые партии их продуктов доставят в Китай для реализации через популярные китайские электронные площадки, - сказал генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений НИКИФОРОВ.

Свою продукцию на фестивале представили предприниматели со всего Приморского края. Так, ягоду привозили из Черниговского, Спасского и Шкотовского района, а уникальный плавленый сыр с полностью натуральным составом - из Арсеньева.

Довольны остались и гости. За две недели мероприятие посетили более 30 тысяч человек. Ежедневно на площадке продавали 100 кг ягод и 30 пачек тофу, а за всё время фестиваля было продано 800 кг сыра, более 600 литров ягодного сиропа, более 700 пачек ягодного чая и более 800 литров меда.

На площадке работал фуд-корт. Свою продукцию предлагали сразу несколько заведений. Так, кафе «Сезоны» представило десерты собственного приготовления с сезонной местной ягодой и свежими сырами, а популярный во Владивостоке ресторан «Токио» - натуральные ягодные морсы с клюквой и брусникой, освежающий лимонад, пироги с яблоком и вишней, а также вареники с ягодами. На фуд-корте можно было попробовать вафли с ягодными сиропами, а также авторские напитки - о последних позаботилась «Кафема»: специально для фестиваля компания сделала авторские напитки на основе кофе, чая и местных ягод. Попробовать эти напитки можно только на площадке.

В день открытия фестиваля и на выходных гостей ждала концертная программа. На площадке выступали вокальные и танцевальные коллективы, а детей развлекали аниматоры. 25 июля для самых маленьких гостей фестиваля подготовили шоу мыльных пузырей, а 26 июля ребята готовили сахарную вату. По традиции гости фестиваля могли попробовать представленную продукцию во время дегустации.



