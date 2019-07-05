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Дешевле, чем "Аэрофлот": На Москву начнет летать еще одна авиакомпания

05 Июля 2019, 09:58 | Владивосток

Компания попытается снять сливки на фоне ажиотажа с билетами

Авиакомпания «ИрАэро» (базируется в Иркутске) в субботу выполнит первый рейс Москва - Владивосток после ухода с этого направления в январе.

Рейсы из московского аэропорта Домодедово во Владивосток будут выполняться трижды в неделю до 23 сентября 2019 года.

Перелеты будут выполняться на Boeing-777-200ER вместимостью 371 пассажир.

На сегодняшний день прямые регулярные рейсы из Владивостока в Москву выполняют два перевозчика – «Аэрофлот» и «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). Полеты осуществляются в аэропорт Шереметьево. При этом свободных билетов на рейсы «Аэрофлота» практически нет, а те что есть, поражают своими ценниками – до 60 тыс. рублей. Другое дело, что у «ИрАэро» цены будут лишь незначительно ниже – компания попытается снять сливки на фоне ажиотажа с билетами.

Досье газеты «Золотой Рог»

Авиакомпания «ИрАэро» основана в 1999 году. Парк воздушных судов состоит из четырех типов самолетов: девяти Sukhoi Superjet 100, трех Boeing-777-200ER, а также Bombardier CRJ-200ER, Ан-24, Ан-26, Ан-26-100.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: цены  авиакомпания  Москва  рейс  "ираэро"  Шереметьево  иркутск  билеты  "Аэрофлот" 



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