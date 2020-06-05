Владивостокцев потянуло в небеса

Небоскреб «Аквамарин», возводимый в столице округа и края, опоздал к саммиту АТЭС, но выиграл «высотный» забег у Хабаровска

В борьбе за небесные этажи Владивосток, похоже, выиграл в борьбе с Хабаровском. В июне компания-застройщик намерена ввести в эксплуатацию самое высокое здание не только в дальневосточной столице, но и к востоку от Урала - это двухсекционный 44-этажный жилой комплекс «Аквамарин» на берегу Амурского залива в районе бухты Федорова. Его высота составляет около 155 метров.





Так выглядит сегодня «Аквамарин».

Представитель застройщика сообщил газете «Золотой Рог», что ограничения, которые в стране введены на период карантина в связи с пандемией коронавируса, не затронули строительную отрасль Приморья, и поэтому работы на объекте шли в штатном режиме, а в настоящее время идет подготовка к сдаче.

Стоит отметить, что это событие произойдет спустя восемь лет, как оно планировалось в начале строительства - к саммиту АТЭС 2012 года. Застройщик, в частности, заявил, что бывшие в его намерениях еще несколько небоскребов на этой же площадке решено не строить, но в настоящее время активно продолжается строительство второй очереди комплекса, которая предусматривает создание на самом берегу бухты ряда объектов разного назначения современной рекреационной зоны, которая и выведет этот проект на премиум-класс.

Хабаровск слишком быстро запрягал

С 2015 года идея превзойти Владивосток по высотности вынашивалась хабаровским предпринимателем и председателем ассоциации «Дальэкспортлес» Александром СИДОРЕНКО, который вынашивал и продвигал проект строительства в Хабаровске многофункционального 55-этажного небоскреба высотой 235 метров «Бриллиант чистой воды» на пересечении улиц Калинина и Ленина.

Таким должен был стать «Бриллиант».



Предполагалось, что под землей будет расположен паркинг этого комплекса на 1 850 машино-мест, который будет соединяться с дорожной сетью города через специальный туннель с выездом на ул. Ленина. В самом здании планировалось разместить гостиницы и рестораны, офисные и торговые зоны. Проектом предлагалось построить на берегу Амура в районе затона рекреационную зону с водоемами, в которые запускать для отдыхающих морскую воду и воду из знаменитых Анненских источников.

Цена строительства «Бриллианта» какое-то время называлась в пределах 12 миллиардов рублей, но реальное строительство вряд ли в эту сумму смогло бы уложиться. Серьезного удорожания предполагалось избежать за счет четкой организации строительства и его короткого срока. Возвести этот объект собирались всего за полтора года. Средства на это, как уверял застройщик, у заинтересованных в проекте инвесторов имелись в достатке. Технические вопросы решались.

Определенная подготовка к строительству «Бриллианта» велась, но приступить к нему застройщик так и не смог. На вопрос «почему?» в ноябре прошлого года откровенно ответил главный архитектор Хабаровска Аркадий КОРЗУН. В частности, он сказал, что новое здание могло нарушить баланс застройки и было не в состоянии пройти согласование в соответствии с принятыми городом правилами землепользования и застройки.

Застройщик дважды выходил на публичные слушания, чтобы пробить параметры, которые не мог выдержать проект, но пройти эти слушания не смог. Против него активно выступали жители соседних домов и члены Хабаровской организации Союза архитекторов России, считавшие строительство в этом месте небоскреба непростительной градостроительной ошибкой. Он также не мог пройти экспертизы в Москве, как это принято для зданий высотой свыше 75 метров, в частности - из-за слишком небольшого для него участка - всего 0,2 га. Не был решен и вопрос по размещению вблизи строительства производственной площадки.

Главный архитектор города особенно отметил, что застройщику было рекомендовано подыскать под свой проект другой участок, который бы вписывался в градостроительную политику администрации города. В частности, он указал, что генпланом Хабаровска высотную часть предложено развивать «за заводом «Энергомаш», вокзальной площадью с выходом на перекресток улиц Серышева и Ленинградская».

Денег много не бывает

На протяжении длительного времени Александр Сидоренко раз за разом заявлял, что строители вот-вот приступят, но он так и не смог получить разрешение на строительство своего небоскреба. Вероятно, что у него в какой-то степени оскудели и финансовые возможности. Как он говорил в начале этого года, лесная отрасль Дальнего Востока столкнулась с «таможенным кризисом», в результате которого резко снизился экспорт и выручка. Это не могло не затронуть и его.

Вероятно, потенциальные инвесторы были тоже, как и он, из этой сферы, и для них проект отодвинулся текущими проблемами. Сам же инициатор строительства был вынужден продать другому собственнику бывший ранее в его собственности популярный хабаровский фитнес-клуб «Глобал», а затем и тот престижный участок земли в центре города, на котором собирался построить небоскреб «Бриллиант чистой воды». Это произошло еще в прошлом году.

Как недавно стало известно, новый владелец участка Сергей СТЕПАНОВ решил отказаться от бриллиантовой мечты прежнего собственника, хотя и не отрицал, что можно здесь построить и небоскреб. Но он решил ограничиться строительством на пересечении улиц Ленина и Калинина всего лишь пятиэтажного здания, которое по своей архитектуре должно органично вписаться в окружающую его городскую среду. Предполагается, что по назначению это будут элитные апартаменты. Под этим зданием также планируется построить парковку, но всего на 20-30 машин.

Надо отметить, что несбывшийся «Бриллиант» - не единственный амбициозный хабаровский проект высотного домостроения, от которого город был вынужден отказаться. До этого, лет десять назад, один из местных застройщиков собирался построить 50-этажное здание на пересечении улиц Шеронова и Муравьева-Амурского. Ему даже удалось «отшлифовать» свой проект и пройти госэкспертизу. Однако в дальнейшем инвестор по каким-то соображениям отказался от этого проекта.

Казалось бы, что и проект «Бриллианта чистой воды» в дальнейшем ждет аналогичное забвение. Но Александр Сидоренко после продажи участка нынешнему собственнику внес интригу, заявив, что намерен осуществить этот проект в другом регионе. Возможно, что пандемия и подкосившееся благополучие бывшего застройщика и инвесторов все-таки поставили уже окончательный «крест» на этом проекте.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.