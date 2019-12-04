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Корейцы пообещали завалить Дальний Восток своей национальной едой

04 Декабря 2019, 09:00 | Владивосток

Во Владивостоке закончила работу миссия компаний по производству продуктов питания из Республики Корея

Администрация провинции Северная Кёнсан и Агентство экономического развития провинции, стремясь вывести свои предприятия на российский рынок, направил во Владивосток торговую делегацию. Делегация, состоящая из 8 продовольственных компаний, провела дегустацию в супермаркетах сети Фреш-25, расположенных в центре города с целью изучения вкусов российских потребителей.

Первым делом 28 ноября делегация провела семинар во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса (ВГУЭС), на котором изучила ситуацию на российском рынке и построила новую стратегию продвижения своих товаров, подходящую российским реалиям.


 

В то же время профессор университета Александр Латкин, сделал акцент на том, что в последнее время отношения между Россией и Кореей стремительно развиваются и нам следует продолжать вести бизнес в взаимовыгодном ключе, для чего просто необходимо, чтобы образование в сфере рыночной торговли было содержательным и помогло повысить уровень понимания о том, что из себя представляет «рынок».

Следуя вышесказанному, у посетителей Фреш-25 была возможность попробовать продукцию, предоставленную общественными предприятиями г. Тэгу и провинции Северная Кёнсан посредством бесплатной дегустации. В ходе мероприятия проходила реклама продукции как высококачественной и привлекалось внимание к ее дальнейшему приобретению.

Также 29 ноября совместно со специализированной компанией ORION DV был обсужден план по импорту и экспорту продукции, которые поспособствуют выходу на рынок Владивостока.


 

Связанный с данным мероприятием Чжу Дже Сик, президент Совета социального предпринимательства провинции Северная Кёнсан рассказал о дальнейших планах: «Согласно данным корейского правительства и Новой северной политике Южной Кореи мы планируем активно выходить на северный рынок на уровне общественных организаций».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: продукты  поставки  импорт  Корея  Республика Корея  экспорт  ВГУЭС 



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