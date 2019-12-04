Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Корейцы пообещали завалить Дальний Восток своей национальной едой
Во Владивостоке закончила работу миссия компаний по производству продуктов питания из Республики Корея
Администрация провинции Северная Кёнсан и Агентство экономического развития провинции, стремясь вывести свои предприятия на российский рынок, направил во Владивосток торговую делегацию. Делегация, состоящая из 8 продовольственных компаний, провела дегустацию в супермаркетах сети Фреш-25, расположенных в центре города с целью изучения вкусов российских потребителей.
Первым делом 28 ноября делегация провела семинар во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса (ВГУЭС), на котором изучила ситуацию на российском рынке и построила новую стратегию продвижения своих товаров, подходящую российским реалиям.
В то же время профессор университета Александр Латкин, сделал акцент на том, что в последнее время отношения между Россией и Кореей стремительно развиваются и нам следует продолжать вести бизнес в взаимовыгодном ключе, для чего просто необходимо, чтобы образование в сфере рыночной торговли было содержательным и помогло повысить уровень понимания о том, что из себя представляет «рынок».
Следуя вышесказанному, у посетителей Фреш-25 была возможность попробовать продукцию, предоставленную общественными предприятиями г. Тэгу и провинции Северная Кёнсан посредством бесплатной дегустации. В ходе мероприятия проходила реклама продукции как высококачественной и привлекалось внимание к ее дальнейшему приобретению.
Также 29 ноября совместно со специализированной компанией ORION DV был обсужден план по импорту и экспорту продукции, которые поспособствуют выходу на рынок Владивостока.
Связанный с данным мероприятием Чжу Дже Сик, президент Совета социального предпринимательства провинции Северная Кёнсан рассказал о дальнейших планах: «Согласно данным корейского правительства и Новой северной политике Южной Кореи мы планируем активно выходить на северный рынок на уровне общественных организаций».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Корейцы пообещали завалить Дальний Восток своей национальной едой
- Некогда популярная торговая сеть лишается последних атрибутов во Владивостоке
- Для закрытия Спортивки нашлась неожиданная причина
- Яйца во Владивостока подешевели
- Магазины края снижают цены на "Приморскую рыбу"
- Во Владивостоке бесплатно раздавали клубнику
- Во Владивостоке снизились цены на бензин
- "Владхлеб" опроверг слухи о повышении цен на свою продукцию
- Стало известно, когда на месте бывшего "В-Лазера" откроется новый супермаркет
- Сотрудникам ликвидируемого магазина "В-Лазер" повезло со скидками
Новости раздела
- Корейцы пообещали завалить Дальний Восток своей национальной едой
- Центральную площадь Владивостока обещают больше не использовать как помойку
- До Владивостока добрался Всемирный фестиваль итальянской кухни
- Приморцам пора брать билет в один конец
- Авиабилеты из Владивостока в Москву скоро подорожают
- Первая японская авиакомпания начнет летать из Владивостока в Токио
- Крупнейшие супермаркеты Владивостока готовят масштабную дегустацию
- ДВФУ приглашает предприятия медиаиндустрии к сотрудничеству
- Некогда популярная торговая сеть лишается последних атрибутов во Владивостоке
- Московская компания хочет застраивать Владивосток микрорайонами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Аэрофлот" поменяет "аэробусы" на более свежие и вместительные
- Россиян ждут две рабочие недели по два дня
- Владивосток распродает нежилую собственность в городе и на островах без молотка
- Сахалинская область намерена совершить "экономическое чудо"
- Меморандум о сотрудничестве заключен для сохранения дальневосточного аиста
- Как мухи на навоз: Власти решили извлечь прибыль из коровьих лепешек
- Россияне могут претендовать на чужую недвижимость
- "Без поддержки государства восстановление невозможно"
- "Колмар" будет поставлять коксующийся уголь китайцам
- Статус "Дальневосточного предпринимателя" пора закрепить законом