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Владивостокская земля уйдет в кипрский офшор

04 Августа 2020, 11:28 | Владивосток

На минувшей неделе федеральная корпорация ДОМ.РФ определила обладателя очередного земельного надела в районе бухты Патрокл во Владивостоке. Группа из 13 участков в северной части микрорайона, общей площадью в 10,6 га, будет реализована по начальной цене (320,3 млн рублей) компании из Москвы, учредитель которой зарегистрирован на Кипре.

Единственную заявку на запланированные на 31 июля торги в последний отведенный для этого день подало ООО «Инвестиционные решения». Компания зарегистрирована в сентябре 2019 года в Москве; ее учредитель – ООО «Ламерко ЛТД» с Кипра, зарегистрированное в оффшоре несколькими месяцами ранее.

Приобретаемый офшорной структурой лот включает в себя сразу 13 земельных участков, площадь наиболее крупного из которых составляет 1,97 га. Участки расположены в верхней части микрорайона, вдоль улицы Архангельской. Большинство из них имеет в качестве вида разрешенного использования застройку многоэтажными жилыми домами. Некоторые из этих «наделов» Дом.РФ пытался пустить с молотка в декабре 2019 года, однако тогда потенциальные покупатели не проявили к ним интерес.

Кроме того, в июле федеральной корпорацией вновь выставлялся на торги участок с кадастровым номером 25:28:030014:1419 площадью 1,85 га – это склон лесистой сопки, расположенной в западной части микрорайона; а также семь участков в центральной части строящегося микрорайона. Однако ни одной заявки на участие в аукционе по данным лотам не поступило.

Добавим, что распродажа земли на Патрокле, находящейся в федеральной собственности, началась во второй половине 2019 года. Ряд крупных участков тогда нашел своих покупателей – в основном, это крупные коммерческие структуры из Приморья. В июне 2020 года федеральной корпорацией были реализованы 2,37 га под строительство жилых домов между Сочинской, 5 и Сочинской, 15. Участки достанутся победившей в аукционе дочерней структуре компании «Девелопмент-Юг» из Краснодара в аренду: рассчитаться с корпорацией строители должны будут не «живыми» деньгами, а квартирами. Кроме того, с весны 2020 года ведется работа по корректировке проекта планировки микрорайона на Патрокле, инициированная застройщиком «Талан».

Досье газеты «Золотой Рог»

Жилищное строительство на реализуемых земельных участках ведется в соответствии с проектом планировки и межевания территории в районе бухты Патрокл. Первая редакция документа, утвержденная в 2014 году, предусматривала возможность строительства домов до 17 этажей, а основу застройки должны были составить 9-этажные дома. Однако на данный момент многие застройщики возводят дома в 20-25 этажей. При этом социальная инфраструктура микрорайона, представляющая собой два детских сада и школу, пока находится в стадии строительства или проектирования.

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: собственность  земля  недвижимость  аукцион  дом.рф  строительство  владивосток  торги 



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