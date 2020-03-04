ЖСК "Остров": Остров миллиардеров

Пайщики многострадального жилищно-строительного кооператива

на острове Русском свои деньги потратили, осталась надежда

на помощь государства

Более семи лет обманутые пайщики жилищно-строительного кооператива (ЖСК) «Остров» во Владивостоке ждут обещанное им жилье. Это - сотрудники Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), институтов ДВО РАН и многодетные семьи. В прошлом году им в очередной раз было обещано, что их поселок на острове Русском обязательно будет достроен еще до начала 2020 года, а ключи от квартир и коттеджей будут выдавать уже осенью. Однако чуда не произошло. Ни одного новоселья не состоялось. Стройка в очередной раз замерла и снова ждет возвращения строителей.

В начале августа прошлого года газета «Золотой Рог» сообщала: «Территория строящегося поселка ЖСК «Остров» сегодня выглядит намного оживленнее, чем за всю историю его строительства. Как отметил заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ» Денис ФИЛИППОВ, в настоящее время ежедневно здесь на стройплощадки выходит около 250 специалистов и около полутора десятков единиц техники. Основная цель – завершить все оставшееся работы в ноябре».

Тогда же директор по строительству генподрядной компании ООО «РК-Строй» Алексей АДИКАЕВ подтвердил, что названные сроки реальны, и при необходимости количество строителей и техники может быть добавлено. Ожидалось, что для достройки поселка ДОМ.РФ вот-вот выделит 1,6 млрд рублей, без которых выполнение задачи невозможно.

Однако оперативно денег стройке тогда так и не выделили. Строительные работы свернулись и в течение зимы не производились. На сегодня недостроенными в разной степени готовности продолжают оставаться 252 дома строящегося поселка.

С момента обещаний прошло 6,5 месяцев, и лишь в середине февраля наблюдательный совет АО «ДОМ.РФ» одобрил выделение обещанных на достройку поселка денег.

«Наблюдательный совет поддержал наше предложение - ДОМ.РФ выделил 1,6 млрд рублей на достройку этого проблемного объекта, - сказал новый генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий МУТКО. - Надеюсь, что в ближайшее время мы проведем полную ревизию проектно-сметной документации, состояния домов, и запустим дальнейшее строительство. И надеюсь, что в ближайшее время этот кооператив будет достроен. Застройщик «по нашим прогнозам» не выполнил работы на миллиард рублей. Сейчас мы исходим из того, что выделим деньги, возьмем под контроль достройку. Там будет работать нормальный подрядчик. И дальше мы попробуем изучить и предъявить все претензии тому застройщику, кто строил, и порядка миллиарда рублей ресурсов планируем вернуть в ДОМ.РФ, которые мы вложим».

Руководитель ДОМ.РФ отметил, что помощь на завершение строительства поселка будет исключительно безвозмездной - за счет средств этой структуры. При этом наблюдательный совет ДОМ.РФ не одобрил предложенную схему возврата. И вообще не понимает - как это можно не вернуть деньги из показательного для всей страны проекта.

Председатель правления ЖСК «Остров» Иван НАГОРНЫЙ отмечает, что кооператив деньгами не распоряжается. Все деньги, которые были собраны в виде взносов, ранее использовались прежним подрядчиком, ИСК «Аркада», а оставшиеся были переведены на счет технического заказчика в Банке ДОМ.РФ. И всеми деньгами стройки сегодня распоряжается исключительно ДОМ.РФ. Все пайщики ЖСК «Остров» своими взносами внесли в строительство поселка деньги в полном объеме, как это и требовалось по уставу. И эти деньги на сегодня кооперативом полностью израсходованы.

По словам Ивана Григорьевича, сумма исков к «Аркаде» за невыполненные по поселку работы сейчас составляет около 1,1 млрд рублей, а с пеней и штрафами - около 1,4 млрд. Около 160 миллионов рублей ЖСК может выручить, если наберет пайщиков на 38 существующих вакансий по сводным жилым площадям поселка. Сегодня ЖСК не хватает около 10% состава пайщиков, которых при имеющихся 340 должно быть в «полном комплекте» 378 семей. Это притом что в начале строительства поселка, на 40 га переданных ЖСК от ДОМ.РФ территории, предполагалось построить жилье для 412 семей.

Руководитель ЖСК считает, что достроить кооперативный поселок в этом году еще возможно, если одобренные 1,6 млрд рублей будут переданы на строительство уже в марте, и в марте на стройплощадку смогут вернуться строители. Если же это произойдет в апреле, то задача усложнится. Если же работы возобновятся в июне, то надеяться на ввод поселка в эксплуатацию можно будет лишь в следующем году. По его мнению, ДОМ.РФ вряд ли теперь допустит на это строительство ИСК «Аркада», и завершать его, скорее всего, будет компания «РК-Строй», которую ДОМ.РФ завел на строительство на смену прежнему подрядчику.

Какие деньги?

А компания ИСК «Аркада» считает, что никакого миллиарда рублей с «хвостиком» она за незавершенное строительство поселка никому не должна.

«Конечно, все авансы ЖСК «Остров» нами освоены и потрачены на строительство объекта. Все документы предоставляются в арбитражный суд для передачи в экспертизу, - говорит гендиректор компании Наталья МАРЧЕНКО. - Если суд и экспертиза сочтут, что есть суммы, необходимые к возврату, то компания «Аркада» выполнит решение суда. Мы не раз говорили, что обеспокоены ситуацией не меньше, чем ЖСК «Остров». И мы предлагали сесть за стол переговоров и найти решения, которые устроили бы обе стороны этого конфликта. ООО ИСК «Аркада» знакомо с объектом, который строило 2,5 года, имеет готовых субподрядчиков, штат ИТР и закупленные материалы для реализации данного проекта. Если на объект генеральным подрядчиком снова заступит ИСК «Аркада» - это все еще позволит сэкономить средства ЖСК «Остров» и сократить срок строительства».

В контракте на строительство 252 домов между ЖСК «Остров» и ООО «ИСК «Аркада» стоимость одного кв. метра была зафиксирована в размере 41 451 рублей. Сегодня по поручению губернатора Олега КОЖЕМЯКО создана рабочая группа, которая выясняет: какие работы необходимо выполнить для завершения проекта, и сколько это потребует средств.

«ООО «ИСК «Аркада» активно участвует в составе рабочей группы, которая определяет объемы работ, необходимые для завершения строительства. Затем специалисты подготовят сметы работ и передадут их в государственную экспертизу, где и будет определена конечная стоимость», - добавила Наталья Марченко.

По ее словам, вопрос о возвратности 1,6 млрд рублей, планируемых к выделению на достройку поселка от ДОМ. РФ, находится не в компетенции компании «Аркада». То есть, компания не видит перспективы, как дела стройки могут быть поправлены за счет взыскания с нее денег, уже потраченных ею на строительство. Удорожание строительства было вне деятельности ИСК «Аркада».

Виктор КУДИНОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.