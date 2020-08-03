Автозавод во Владивостоке вернулся к полноценной рабочей неделе

Сокращенный график был только в июле

Автозавод «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке (совместное предприятие российского ПАО «Соллерс» и японской корпорации Mazda), вновь вернулось к пятидневной рабочей неделе.

В период с 1 июля заводе была объявлена сокращенная четырехдневная рабочая неделя. Оплата труда сокращена пропорционально рабочему времени.

В настоящее время производство восстановлено в полном объеме, зарплата возвращена на прежний уровень.

Автозавод во Владивостоке в 2019 году выпустил 32,789 тыс. автомобилей Mazda, что на 5,2% больше, чем в 2018 году.

ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано в 2011 году, выпускает автомобили с сентября 2012 года. В настоящее время СП производит во Владивостоке кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, седан Mazda 6. В 2019 году стартовало производство двигателей Mazda Skyactiv-G 2.0.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото: primorsky.ru