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Автозавод во Владивостоке вернулся к полноценной рабочей неделе
Сокращенный график был только в июле
Автозавод «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке (совместное предприятие российского ПАО «Соллерс» и японской корпорации Mazda), вновь вернулось к пятидневной рабочей неделе.
В период с 1 июля заводе была объявлена сокращенная четырехдневная рабочая неделя. Оплата труда сокращена пропорционально рабочему времени.
В настоящее время производство восстановлено в полном объеме, зарплата возвращена на прежний уровень.
Автозавод во Владивостоке в 2019 году выпустил 32,789 тыс. автомобилей Mazda, что на 5,2% больше, чем в 2018 году.
ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано в 2011 году, выпускает автомобили с сентября 2012 года. В настоящее время СП производит во Владивостоке кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, седан Mazda 6. В 2019 году стартовало производство двигателей Mazda Skyactiv-G 2.0.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото: primorsky.ru
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